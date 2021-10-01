Jedno pitanje koje postavite partneru može poboljšati vašu vezu

Prema njenim riječima, mnogi parovi misle da se dobro poznaju, ali zapravo ne znaju šta partnera zaista čini da se osjeća voljeno i posebno. Zato savjetuje da voljenu osobu jednostavno pitate:

“Zbog čega se osjećaš voljeno?”

Ašvini Nadkarni objašnjava da ovakav razgovor pomaže partnerima da otkriju tzv. ljubavni jezik — odnosno načine na koje pojedinac prima i pokazuje ljubav, poput malih usluga, kvalitetno provedenog vremena ili pažnje, prenosi B92.

Umjesto nagađanja i frustracija, otvoren razgovor omogućava da obje strane bolje razumiju potrebe onog drugog i da se osjećaju viđeno i cijenjeno.

Dr Nadkarni kaže da je važno da oba partnera odgovore na ovo pitanje i da s vremena na vrijeme ponovo razgovaraju o tome, jer se odgovori mogu mijenjati kako se život i okolnosti mijenjaju.

Ona dodaje da iskren razgovor o osjećanjima i povezanosti može zbližiti parove na način na koji čak ni pet godina veze možda ne bi uspjelo, a intimnije razumijevanje često vodi jačoj i sigurnijoj vezi.

