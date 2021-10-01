Poplave u Maroku nose sve pred sobom: 50 hiljada evakuisanih

Evakuacije su započele u petak, uglavnom u pokrajini Larahe, gdje je grad Ksar El Kebir – oko 100 kilometara južno od Tandžira – pogođen značajnim poplavama, saopštilo je ministarstvo.Evakuiane su dijelom smjestili rođaci na drugim mjestima, dok su oni kojima je potrebna pomoć poslani u privremena skloništa koja su postavile vlasti, dodalo je ministarstvo,pišu Vijesti

Marokanska nacionalna meteorološka služba prognozirala je obilne kiše, jake vjetrove i snježne padavine na visinama iznad 1500 metara od ponedjeljka do srijede u nekoliko pokrajina.

Vlasti su saopštile da je marokanska vojska raspoređena kako bi podržala napore u pružanju pomoći po uputstvima kralja Muhameda VI, prenosi “France24”.

