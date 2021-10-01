Svijet

Poplave u Maroku nose sve pred sobom: 50 hiljada evakuisanih

5.8K  
Objavljeno prije 1 sat

Više od 50.000 ljudi evakuisano je iz svojih domova na sjeveru Maroka zbog nevremena i obilnih kiša koje su pogodile nekoliko pokrajina, saopštilo je u utorak ministarstvo unutrašnjih poslova.

Evakuacije su započele u petak, uglavnom u pokrajini Larahe, gdje je grad Ksar El Kebir – oko 100 kilometara južno od Tandžira – pogođen značajnim poplavama, saopštilo je ministarstvo.Evakuiane su dijelom smjestili rođaci na drugim mjestima, dok su oni kojima je potrebna pomoć poslani u privremena skloništa koja su postavile vlasti, dodalo je ministarstvo,pišu Vijesti

Marokanska nacionalna meteorološka služba prognozirala je obilne kiše, jake vjetrove i snježne padavine na visinama iznad 1500 metara od ponedjeljka do srijede u nekoliko pokrajina.

Vlasti su saopštile da je marokanska vojska raspoređena kako bi podržala napore u pružanju pomoći po uputstvima kralja Muhameda VI, prenosi “France24”.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh