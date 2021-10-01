Zašto žene vole ćelave muškarce?

Istraživanja su pokazala da veliki broj žena zapravo voli ćelave muškarce i da je to ono što ih najviše privlači.

Gledajte na to ovako. Muškarcima je prirodno da vremenom počinju da gube kosu. Kod nekih muškaraca je to više izraženo, pa oni brzo oćelave, dok neki muškarci imaju tu sreću da tokom čitavog života imaju kosu.

Ipak, ćelava glava šalje određene signale ženama zbog kojih ih lakše možete osvojiti.

Iako smo svjesna bića sa nevjerovatnim kapacitetom pamćenja i razmišljanja, još uvijek imamo životinjske instinkte koji nama upravljaju. Kada žena ugleda ćelavog muškarca, ona instinktivno dobija signal da je taj muškarac zreo i ozbiljan. Mozak to tumači kao dokaz da je muškarac zaista muškarac i da nije riječ o dječaku. Kao i svaka ženka u životinjskom carstvu i žena traži muškarca koji će joj pružiti zaštitu i potomstvo.

Naravno, to ne znači da će svaka žena ovako misliti.

Međutim, nije samo to razlog zbog kojeg žene vole ćelave muškarce. Evo šta su dame navele kao razlog:

“Kad god nemaš ogledalo, možeš da se ogledaš u njegovoj glavi.”

“Mnogo im dobro stoje kape i šeširi, a ja to volim.”

“Mnogo su muževniji od muškaraca sa kosom”.

“To su pravi muškarci, jaki i ozbiljni.”

“Nisu opterećeni frizurom kao većina današnjih muškaraca.”

“Oni su puni samopouzdanja.”

Ako mislite da ćelavi muškarac nikada ne može biti lijep kao muškarac sa kosom, onda ste se grdno prevarili.

Pogledajte samo koliko ćelavih muškaraca dominira Holivudom. Brus Vilis, Džejson Statam, Dvejn Džonson, Vin Dizel, Mark Strong, samo su neki od popularnih glumaca koji osvajaju ženska srca bez ijedne dlake na glavi. prenosi Avaz.

