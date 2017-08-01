Mnogo je poznatih imena u Epsteinovim dokumentima, ovo su najistaknutija

Glavni naslovi iz najnovijeg depoa dokumenata vezanih za osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina fokusiraju se na predsjednika Donalda Trumpa, bivšeg predsjednika Billa Clintona, Billa Gatesa, Elona Muska i bivšeg britanskog princa Andrewa, između ostalih. I s pravom. Ta imena su razasuta po dokumentima.U međuvremenu, Epsteinove navodne žrtve bile su užasnute što je Ministarstvo pravosuđa objavilo neredigovane gole slike prije nego što ih je uklonilo, prema izvještaju koji se prvi put pojavio u The New York Timesu,piše N1



Dugo očekivana saga o objavljivanju dosijea povezanih s osuđenim seksualnim prestupnikom nad djecom Jeffreyjem Epsteinom će se nastaviti. Milioni dosijea su sada objavljeni, a očekuje se još više.

U milionima do sada objavljenih dokumenata nalazi se mnogo imena napisanih podebljanim slovima. Čini se da neka spominjanja proturječe prethodnim izjavama, poput očigledne želje Elona Muska da prisustvuje “ludoj” zabavi na Epsteinovom ostrvu. Musk negira da je ikada bio na ostrvu ili prisustvovao takvoj zabavi.

