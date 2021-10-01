Istina o kafi i probavi: Pomaže li nam zaista nakon obroka ili pravi štetu?

“Za neke ljude, to je apsolutno dobra stvar”, kaže dr. Emily Leeming, dijetetičarka i istraživačica na King’s Collegeu u Londonu. “Ali to nije uvijek dobra ideja za svakoga.”

Kako kafa pokreće crijeva?

Kofein djeluje kao stimulans za debelo crijevo. On povećava kontrakcije mišića (peristaltiku), što mnogim ljudima pomaže da se hrana kreće kroz probavni sistem “ugodnim tempom” prije nego što se izluči.

“Ako imate prirodno malo sporiju probavu, kafa može biti vrlo korisna”, objašnjava dr. Leeming. “Međutim, za druge – na primjer, ako patite od sindroma iritabilnog crijeva (IBS) – ova navika se može obiti o glavu. Kafa može previše ubrzati procese, čineći probavu neugodnom i izazivajući hitnu potrebu za toaletom.”

Hrana za dobre bakterije

Efekti kafe nisu ograničeni samo na trenutnu pokretljivost crijeva. Redovna konzumacija povezana je i s boljim dugoročnim zdravljem probavnog trakta.

Sve je više naučnih dokaza da osobe koje redovno piju kafu imaju drugačiji i raznovrsniji crijevni mikrobiom – trilione mikroba koji su ključni za probavu i imunitet. Kafa je jedan od glavnih izvora polifenola u našoj prehrani. Riječ je o grupi antioksidativnih spojeva kojima se “dobri” mikrobi hrane. Također, iznenađujuće, kafa sadrži i malu količinu vlakana koja su neophodna za zdravu probavu.

Pravilo “do podneva”

Kada koristimo kafu kao alat za zdravlje, tajming je presudan. Dr. Leeming upozorava da je zdravlje naših crijeva neraskidivo povezano sa zdravljem svih ostalih sistema u tijelu, posebno sa snom.

Kofein ima dugo vrijeme poluraspada – kod nekih ljudi može cirkulirati u tijelu i do 12 sati nakon ispijanja – što može značajno poremetiti san.

“Loš san je direktno povezan s lošim zdravljem crijeva”, upozorava Leeming. Osim toga, umor i ošamućenost nakon neprospavane noći često nas tjeraju na lošije prehrambene izbore (žudnja za šećerom i masnom hranom), što dodatno šteti mikrobiomu.

Njena preporuka je jednostavna: Kafu s kofeinom pijte samo prije podneva.

Ako vam je potreban topli napitak u popodnevnim satima, pređite na kafu bez kofeina ili biljni čaj kako biste sačuvali i san i stomak. prenosi N1.

