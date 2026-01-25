Stalno stvaraju probleme: Najgori muževi rođeni su u četiri horoskopska znaka

Brak često otkriva one dijelove osobnosti koji u početku veze ostaju skriveni ili zanemareni. Svakodnevne obaveze, odgovornost i kompromisi stavljaju na kušnju i najčvršće odnose. Prema astrologiji, određeni horoskopski znakovi teže se prilagođavaju stabilnosti i rutini koju brak donosi. Kod njih se češće javljaju obrasci ponašanja koji mogu uzrokovati napetosti, nesporazume i emocionalni umor. Upravo se zato ovi znakovi često spominju kao najizazovniji partneri u ulozi muža.

Ovan

Muževi rođeni u znaku Ovna često imaju snažnu potrebu za kontrolom i dokazivanjem. U braku mogu djelovati impulzivno i reagirati bez razmišljanja o posljedicama. Teško im je priznati pogrešku, što dodatno produbljuje sukobe. Često stavljaju vlastite potrebe ispred zajedničkih dogovora. Zbog nagle naravi, problemi se kod njih rijetko rješavaju mirnim putem.

Blizanci

Blizanci u braku često ostavljaju dojam nepredvidljivosti i emocionalne nestabilnosti. Njihove promjene raspoloženja mogu otežati osjećaj sigurnosti u odnosu. Skloni su izbjegavanju ozbiljnih razgovora kada stvari postanu zahtjevne. U zajedničkom životu mogu djelovati nezainteresirano ili površno. Zbog potrebe za stalnim promjenama, teško se dugoročno drže dogovora.

Lav

Muževi rođeni u znaku Lava često žele biti u središtu pažnje, čak i unutar braka. Očekuju divljenje i potvrdu, ali rijetko uzvraćaju istom mjerom. Kada se osjećaju zanemareno, mogu postati dramatični i zahtjevni. Teško prihvaćaju kritiku i rijetko mijenjaju ponašanje. Zbog snažnog ega, kompromisi im često predstavljaju problem.

Jarac

Jarci u braku mogu djelovati hladno i emocionalno distancirano. Fokusirani su na obaveze, posao i odgovornost, dok emocionalne potrebe često ostaju po strani. Teško izražavaju osjećaje, što stvara osjećaj udaljenosti u odnosu. U sukobima se povlače ili zauzimaju krut stav. Zbog potrebe za kontrolom i pravilima, brak s njima može djelovati iscrpljujuće, piše index.

