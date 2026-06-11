Teheran: Primirje je gotovo

Iransko Ministarstvo vanjskih poslova najoštrije je osudilo nove američke zračne napade, ocijenivši da su primirje postignuto 8. aprila učinili “praktično besmislenim”.

– Najnoviji napadi Sjedinjenih Američkih Država ne samo da predstavljaju kršenje Povelje Ujedinjenih nacija i osnovnih principa međunarodnog prava o poštivanju nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta država, već su primirje postignuto 8. aprila učinili praktično besmislenim – saopćilo je Ministarstvo, prenijeli su iranski mediji.

Udari drugu noć zaredom

Oštra reakcija Teherana uslijedila je nakon što je američka vojska u srijedu navečer, drugu noć zaredom, pokrenula novi val preciznih zračnih udara. U operacijama su korišteni mornarički i zrakoplovni kapaciteti za gađanje ciljeva širom Irana, uključujući pokrajinu Alborz, ali i pojedine objekte civilne infrastrukture.Vašington je akcije opravdao pravom na samoodbranu nakon ranijeg obaranja američkog vojnog helikoptera Apač, dok je predsjednik Donald Tramp izjavio da će se napadi nastaviti punim intenzitetom ukoliko Iran ne prihvati ponuđeni mirovni sporazum.

Iran je na američke napade odgovorio raketnim udarima, lansirajući balističke projektile i bespilotne letjelice prema američkim vojnim položajima i zrakoplovnim bazama u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu.Uprkos žestokoj razmjeni vatre i privremenom zatvaranju zračnog prostora u regionu, diplomatski izvori navode da pregovori o preliminarnom sporazumu i odmrzavanju milijardi dolara iranske imovine i dalje traju. Katarski posrednici tek su jučer napustili Teheran nakon višesatnih razgovora s iranskim zvaničnicima.

Iran je odbio direktne pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama u Dohi te nastavlja komunikaciju posredstvom Katara, prenio je Aksios, pozivajući se na regionalne izvore.

Međusobni napadi

Prema istom izvještaju, Vašington vjeruje da bi najnoviji američki udari mogli natjerati Teheran na brži odgovor na Trampovu ponudu.

– Dogovor je i dalje na stolu, ali predsjednik je spreman natjerati Irance da plate cijenu ako nastave odugovlačiti – rekao je jedan američki zvaničnik.

Tramp je ranije na društvenoj mreži Truth Social poručio da je Iran odgodio pregovore te da će sada Teheran “morati platiti cijenu”.

Centralna komanda američkih snaga (CENTCOM) saopćila je da je američka vojska drugu noć zaredom izvela napade na ciljeve u Iranu.

Teheran je uzvratio da neće popustiti pod pritiscima, dok su Ujedinjene nacije upozorile na mogućnost širenja sukoba u regionu.Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopćio je da je gađao 18 američkih vojnih ciljeva u Kuvajtu i Bahreinu.

Iranska vojska navela je da je dronovima napala sjedište Pete flote američke mornarice u Bahreinu kao odgovor na posljednje američke udare na jug Irana te da zatvara Hormuški moreuz za sav pomorski saobraćaj.

Prema saopćenju IRGC-a, u dva vala napada pogođene su mete u zrakoplovnim bazama Ali el-Salem i Ahmad el-Džaber u Kuvajtu, kao i baza Šeik Isa u Bahreinu.

Iranska vojska dodala je da su dronovima gađani komunikacijski i radarski sistemi povezani s protivzračnom odbranom američke Pete flote u Bahreinu.

Zatvoren Hormuški moreuz

Centralni štab Hatam al-Anbije saopćio je da je trenutna eskalacija rezultat “snažnog i odlučnog odgovora” iranskih oružanih snaga te poručio da će vojni odgovor na američke akcije biti nastavljen.

Novo iransko tijelo zaduženo za nadzor Hormuškog moreuza potvrdilo je da je ovaj strateški pomorski prolaz zatvoren za saobraćaj do daljnjeg.

Komandant zrakoplovnih snaga IRGC-a, Sadžad Madžid Musavi (Sajad Majid Mousavi), uputio je oštro upozorenje Vašingtonu, poručivši da će Iran “pretvoriti region u pakao” ukoliko Sjedinjene Američke Države nastave ugrožavati sigurnost Hormuškog moreuza.

Tramp je izjavio da je direktno razgovarao s iranskim zvaničnicima koji su ga navodno zamolili da obustavi napade.

Iranski državni mediji brzo su demantovali te tvrdnje, navodeći da nijedan iranski zvaničnik nije razgovarao s američkim predsjednikom.

Dodatne tenzije izazvala je nova rezolucija Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), kojom se od Irana traži pristup nuklearnim postrojenjima.

Iranski ambasador u Beču Reza Nadžafi (Reza Najafi) ocijenio je dokument politički motivisanim i pravno neutemeljenim, upozorivši da bi mogao ugroziti pregovore s Vašingtonom.

Oboren Apač

U utorak je američki helikopter Apač oboren iranskim napadnim dronom za jednokratnu upotrebu, izjavio je američki zvaničnik koji je govorio pod uslovom anonimnosti.

– Dva američka pilota koja su učestvovala u incidentu s helikopterom nisu povrijeđena – rekao je Tramp.

Američka vojska saopćila je da je mornarički površinski dron pronašao i spasio dva člana posade nakon pada helikoptera u vodama kod obale Omana tokom patrolne misije.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) nije se direktno osvrnuo na incident, ali je u objavi na mreži X naveo da strane vojne snage u regionu rizikuju da budu uvučene u nesreće ili unakrsnu vatru,piše Avaz

– Da bi se smanjio rizik, najbolje rješenje je da odu – napisao je Aragči.

Tramp je tokom telefonskog razgovora za “The Wall Street Journal” izjavio da incident s helikopterom “nije velika stvar” te naglasio da je “pilot dobro”.

Ipak, taj događaj mogao bi dodatno zakomplikovati pokušaje postizanja mirovnog sporazuma kojim bi bio okončan širi sukob na Bliskom istoku i ponovo otvoren Hormuški moreuz.

Tramp je više puta tvrdio da su Iran i Sjedinjene Američke Države blizu dogovora, iako je malo konkretnih pokazatelja napretka od stupanja na snagu krhkog primirja početkom aprila.

Rat je počeo 28. februara zajedničkim američko-izraelskim napadima na Iran.

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