Najprljavije mjesto na šporetu svi zaboravljaju: Jedan sastojak skida masnoću za 15 minuta

Iako na prvi pogled djeluju čisto, oko njih se svakodnevno talože sitne kapljice masnoće, para od kuhanja, prašina i ostaci hrane, stvarajući ljepljiv sloj koji vremenom postaje sve teže ukloniti.

Dobra vijest je da za temeljno čišćenje nije potrebno da kupujete agresivna sredstva niti da satima ribate. Jedan sastojak koji gotovo svaka kuća ima može da uradi najveći dio posla, piše Ona.rs.

Tokom kuhanja masnoća iz tiganja i šerpi ne završava samo na radnoj ploči. Sitne čestice lete kroz vazduh i najčešće se zadržavaju upravo oko dugmadi i prekidača koje svakodnevno dodirujemo rukama.

Vremenom se stvara sloj prljavštine koji ne samo da izgleda neugledno, već može otežati i samo korištenje šporeta.

Soda bikarbona jedan je od najefikasnijih prirodnih saveznika u domaćinstvu. Njena blaga abrazivna svojstva pomažu u uklanjanju naslaga masnoće bez oštećenja plastike ili drugih površina.

Ako se prekidači mogu skinuti, pažljivo ih uklonite i potopite u posudu sa toplom vodom.

Dodajte:

1 kašiku sode bikarbone

malo alkoholnog sirćeta

Ostavite da odstoje 15 do 20 minuta kako bi se masnoća omekšala.

Nakon toga starom četkicom za zube nježno očistite ivice i udubljenja u kojima se prljavština najviše zadržava.

U tom slučaju napravite gustu pastu od sode bikarbone i nekoliko kapi vode.

Nanesite je oko prekidača i ostavite nekoliko minuta da djeluje. Zatim površinu prebrišite vlažnom krpom ili pažljivo očistite štapićem za uši kako biste uklonili naslage iz uskih dijelova.

Na kraju sve prebrišite čistom suhom krpom.

Alkoholno sirće prirodno razgrađuje masnoću i uklanja neprijatne mirise. U kombinaciji sa sodom bikarbonom pomaže da se čak i tvrdokorne naslage lakše uklone, bez potrebe za jakim hemijskim sredstvima.

Stručnjaci savetuju da prekidače prebrišete barem jednom sedmično. Tako se masnoća neće zadržavati dovoljno dugo da stvori tvrdokorne naslage.

Dovoljno je nekoliko minuta redovnog održavanja da šporet izgleda uredno i čisto, a kuhinja svežije i prijatnije.

Ponekad upravo oni dijelovi koje najmanje primjećujemo otkrivaju koliko je kuhinja zaista čista. Zato sljedeći put kada budete sređivali šporet, ne zaboravite mjesto na kojem se krije najviše masnoće.

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