Iran zaprijetio prekidom utakmica na SP u fudbalu: “Obavijestili smo FIFA”

Iranske vlasti su zaprijetile da će utakmice državnog tima Irana na Svjetskom prvenstvu biti prekinute ako se na stadionima budu isticale nezvanične zastave ili skandirali slogani usmjereni protiv iranskog nacionalnog tima, prenijeli su danas (10. juna) iranski mediji pozivajući se na riječi ministra sporta Irana Ahmada Donjamalija.

Svjetsko prvenstvo u fudbalu počinje u četvrtak 11. juna, a Iran 15. juna u Los Anđelesu prvi put nastupa u okviru Grupe G protiv Novog Zelanda, prenosi Rojters.

“Obavijestili smo FIFA da ako se na stadionima na kojima se nadmeće reprezentacija Irana na Svjetskom prvenstvu ističu nezvanične zastave ili se skandiraju slogani protiv nacionalnog tima, menadžer tima će definitivno zahtijevati prekid utakmice. Dobili smo uvjeravanja da se na stadionu neće dogoditi nikakvi incidenti koji bi ometali utakmicu”, upozorio je Donjamali,pišu Nezavisne

Fudbalski savezi Irana i Egipta su ranije pozvali FIFA da spriječi bilo kakve aktivnosti vezane za LGBT+ prajd tokom njihove utakmice u Sijetlu kada je u tom gradu najavljen i prajd vikend, prenosi Tanjug.

Demonstranti okupljeni u aprilu ispred Kongresa FIFA u Vankuveru zahtijevali su da se Iranu zabrani učešće na turniru, navodeći da iranski tim predstavlja Revolucionarnu gardu Irana, a ne iranski narod.

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