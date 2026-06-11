Papa stao uz migrante i uputio apel svjetskim liderima

Govoreći u luci Arguineguín na Gran Canariji u četvrtak, poglavar oko 1,4 milijarde katolika širom svijeta rekao je da to zahtijeva ljudsko dostojanstvo.

Nije dovoljno “upravljati dolascima, distribuirati broj, pojačati sigurnost granica ili oplakati smrtne slučajeve kada su se već dogodili”, rekao je na španskom.

Kanarska ostrva su dugi niz godina bila žarište za migracije iz Afrike preko Atlantika u Evropu. Ovaj fenomen je posebno oblikovao ostrva između 2020. i 2024. godine.

Iako je broj migranata koji su stigli brodovima naglo opao prošle godine, skoro 50.000 ljudi je ilegalno stiglo na Kanarska ostrva u roku od jedne godine na vrhuncu krize 2024. godine.

Luka Arguineguín na Gran Canariji, poznata i kao “Kej srama”, postala je simbol humanitarne krize. U augustu 2020. godine, gotovo 3.000 ljudi je povremeno bilo zaglavljeno tamo u teškim uslovima, iako je područje bilo predviđeno za oko 500 ljudi. Spavali su na otvorenom, a sanitarni uslovi su bili užasni.

U toj luci na jugu Gran Canarije, samo pola sata vožnje od turističkog mjesta Maspalomas, Lav se sastao s nedavno pristiglim migrantima, kao i s predstavnicima Crkve i humanitarnih organizacija koje brinu o njima i podržavaju njihovu integraciju u špansko društvo,pišu Vijesti

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