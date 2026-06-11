Sjedinjene Države će večeras VRLO SNAŽNO udariti na Iran. Njihova mornarica, zračne snage, radar, protuzračna odbrana i svi ostali oblici odbrane, kao i većina napadačkih sposobnosti, su NESTALI!

U ne tako dalekoj budućnosti zauzet ćemo otok Harg i druge ključne objekte naftne infrastrukture te preuzeti potpunu kontrolu nad njihovim tržištima nafte i plina, baš kao što smo to učinili s Venecuelom, što se pokazuje kao sjajno rješenje i za Venecuelu i za Sjedinjene Američke Države.

Hvala na pažnji! Predsjednik DONALD J. TRUMP”Nakon objave na Truth Socialu, Trump je u razgovoru za Fox News donekle ublažio svoje ranije izjave o zauzimanju otoka Harg. Kazao je da bi mu to bila “preferirana opcija”, ali da nije siguran imaju li Sjedinjene Države dovoljno političke i javne podrške za takav potez,piše Vijesti

Dodao je da Washington i dalje pregovara s Iranom o mogućem sporazumu, iako je Teheran opisao kao “ponosan”. Trump je također rekao da bi “radije izbjegao” napade na mostove i elektrane u Iranu te naglasio da ne želi ostaviti iransko stanovništvo bez pitke vode.

“Moja preferencija bila bi zauzimanje otoka Harg, ali nisam siguran da SAD ima apetita za to”, rekao je Trump. Istakao je i da, uprkos aktuelnim napetostima, još uvijek postoji prostor za pregovore između Washingtona i Teherana.

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