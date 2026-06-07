Danas hitna sjednica Doma naroda PSBiH, delegati iz HDZ-a najavili da ne mogu doći

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović sazvao je za danas hitnu sjednicu tog doma, sa samo jednom tačkom dnevnog reda.

Međutim, delegati u Klubu hrvatskog naroda iz HDZ-a (tri delegata) najavili su da, zbog ranije preuzetih obaveza, nisu u mogućnosti prisustvovati sjednici prije 16. juna 2026. godine, što bi prouzrokovalo nedostatak kvoruma.

U dopisu predsjedavajućem Doma naroda su zamolili da, ukoliko je moguće, 32. hitnu sjednicu Doma naroda zakaže za 16. juna 2026. godine u poslijepodnevnim satima, kako bi delegati mogli prisustvovati sjednici i učestvovati u njenom radu.

Delegati bi danas trebali razmatrati samo Izvještaj o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, dostavljen od Zajedničke komisije za usaglašavanje teksta prijedloga tog zakona.

Predstavnički dom i Dom naroda državnog parlamenta su ranije usvojili ovaj zakon u različitom tekstu, nakon čega ga je zajednička komisija usaglasila.

Kako su naveli predlagači, razlog za donošenje ovoga zakona je otklanjanje trenutnog lošeg položaja zaposlenih u institucijama BiH – državnih službenika, zaposlenika, policijskih i ostalih službenika kao i profesionalnih vojnih lica, koji su oštećeni nedonošenjem budžeta u ustavnim i zakonskim rokovima,piše Avaz

Zakonom je definirano da se “osnovica za obračun plaće primjenjuje od 1. januara tekuće godine za tu godinu, te će nadležne institucije osigurati retroaktivnu isplatu razlike u plaći, u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana usvajanja budžeta, ako budžet za narednu fiskalnu godinu ne bude usvojen do 31. decembra tekuće godine“.

Sastavni dio navedenog zakona postao je i jedan amandman koji je usvojio Dom naroda i koji je bio predmet usaglašavanja zajedničke komisije, a kojim će se onemogućiti da paralelno sa rastom plaća zaposlenih rastu i plaće funkcionera.

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