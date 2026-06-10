Kolaps u Mostaru: Smeće preplavilo grad, nikad nije bilo gore

Iz Sindikata ističu kako građani i mediji s pravom svakodnevno ukazuju na sve veći broj prepunjenih kontejnera, neuređenih odlagališta i nagomilanog smeća na gradskim ulicama, ali podsjećaju da najveći teret ove situacije snose upravo komunalni radnici na terenu i na deponiji.

“Naši radnici svakodnevno obavljaju izuzetno težak fizički posao, često u veoma nepovoljnim vremenskim uvjetima, izloženi velikim količinama otpada, neugodnim mirisima i zdravstvenim rizicima. Zbog nagomilanog otpada veliki dio posla mora se obavljati ručno, uz dodatne fizičke napore koji nadilaze uobičajene radne obveze”, stoji u saopćenju.

Poseban problem, kako navode, predstavlja dugotrajno čekanje vozača specijalnih vozila na istovar otpada na deponiju, što direktno usporava proces prikupljanja smeća u gradu. Istodobno, radnici na samom deponiju rade u gotovo nemogućim uvjetima, suočeni s golemim količinama otpada, a često i bez najosnovnije opreme i tehničkih pretpostavki za siguran rad.

Iz Sindikata upozoravaju kako situacija nikada nije bila teža te da radnici, zbog iscrpljenosti i zabrinutosti za vlastito zdravlje, otvoreno razmišljaju o napuštanju radnih mjesta.Smatraju kako su radnici postali žrtve loših odluka unutar JP “Komunalno” d.o.o. Mostar, koje prolazi kroz procese reorganizacije i političkih podjela.

“Dok se JP Komunalno Mostar suočava s procesima reorganizacije, političkih podjela i nametanja loših odluka koje su se pokazale u praksi, upravo radnici snose najveći teret. Oni nisu odgovorni za nastalu situaciju, ali svakodnevno podnose najveće posljedice”, poručuju iz Sindikata.

Zbog svega navedenog, Sindikat radnika komunalne privrede HNK-a uputio je poziv odgovornim strukturama Grada Mostara „da poduzmu konkretne i učinkovite mjere kako bi se stabilizirala komunalna poduzeća, unaprijedili uslovi rada i spriječio potpuni kolaps usluga“.

Podsjećamo, proteklih mjeseca dana došlo je do zastoja u odvozu komunalnog otpada s mostarskih ulica, a cijeli problem ima političku dimenziju.

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić javno je optužio vijećnike Koalicije za Mostar (SDA, BPS, BH Zeleni) da preko rukovodstva JP Deponija Mostar namjerno usporavaju proces prihvata otpada, koristeći komunalnu krizu kao sredstvo u političkim obračunima.

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