Iran razmatra napade na imovinu Ilona Maska na Bliskom istoku

Iran razmatra mogućnost da imovinu Ilona Maska u regiji proglasi legitimnom metom, objavili su iranski državni mediji.

Teheran tvrdi da američka i izraelska vojska koriste Starlink, satelitsku internet uslugu kompanije SpaceX u vlasništvu Ilona Maska, javlja iranska agencija Fars.

Prema navodima Farsa, među potencijalnim metama nalaze se Starlinkove zemaljske stanice u Kataru, Jordanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Omanu, kao i pojedini dioničari kompanije SpaceX.

– Islamska Republika Iran zadržava pravo da napadne sva postrojenja povezana s kompanijama kojima Mask upravlja u regionu i na okupiranim teritorijama – rekao je vojni izvor za Fars.

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