Ovi postupci vašeg supruga pokazatelj su da se brak bliži kraju

Takvo udaljavanje ne dešava se samo odjednom, već se razvija kroz svakodnevne obrasce ponašanja koji na prvi pogled mogu djelovati bezazleno. Naime, kada suprug počne zanemarivati pojedine postupke, to može biti jasan signal da je vaš brak u problemima.

Ukoliko suprug prestane otvoreno govoriti o onome što ga muči i umjesto toga gomila nezadovoljstvo, odnos u vašem braku se može u velikoj mjeri narušiti. Shodno tome, vještine rješavanja sukoba bitne su, ne samo za zadovoljstvo odnosom, već i za dugoročno zdravlje partnera. Izbjegavanje razgovora ne šteti samo komunikaciji, već i budućnosti veze.

Kratka pitanja poput: “Kako si” ili interes za raspoloženje partnera su bitni za bliskost. Ukoliko vaš suprug prestane da mari za takve provjere i izbjegava zajedničko vrijeme, to može biti znak da se emocionalno udaljava. Ovakvi mali trenuci često nose najveću težinu u odnosu.

Uz to, osjećaj zajedništva prije sna, pa I kroz nježnost je bitan pokazatelj povezanosti. Ako suprug prestane mariti za takve trenutke, to je jedan od pokazatelja problema u braku.

Također, poznavanje partnerovog rasporeda i dijeljenje svakodnevnih navika stvara osjećaj bliskosti i podrške. Kada suprug izbjegava zajedničke rutine, provodi više vremena van kuće, to može ukazivati na narušenu povezanost u braku.

Ako vaš suprug prestane pomagati u domaćinstvu i pokazuje zahvalnost za trud partnerice, ravnoteža u odnosu se narušava. Takvo ponašanje često vodi do nakupljenog nezadovoljstva i iscrpljenosti, što negativno utječe i na dobrobit osobe i na stabilnost braka.

Sitnice u svakodnevnici, poput pažnje, truda i prisutnosti grade dugoročno zadovoljstvo u braku. Kada vaš suprug prestane brinuti za male postupke i čeka samo velike promjene ili izraze ljubavi, odnos vremenom počinje da gubi povezanost i smisao. Također, kada nestanu humor i opušteni razgovori, onda se gubi i jedan od ključnih oblika bliskosti među partnerima.

Uz to, izbjegavanje emocionalno zahtjevnih razgovora može dovesti do dodatnog stresa i udaljavanja. Osim toga, fizička nježnost je bitan pokazatelj zadovoljstva i povezanosti u vezi. Kada vaš suprug prestane da inicira dodire, zagrljaje ili bliskost, to može značiti da je emocionalna povezanost oslabila.

Partner koji je emocionalno prisutan primjećuje promjene u raspoloženju i ponašanju. Ako suprug prestane mariti za suptilne znakove i emocionalno se povlači, stručnjaci smatraju da je to jedan od najjasnijih pokazatelja udaljavanja koji vodi prema potpunom razdvajanju života u okviru istog odnosa, prenosi Klix.

