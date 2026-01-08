Kupio stari ruski tenk, nije ni slutio da će u njemu pronaći blago koje vrijedi milione

Njegova priča iz 2017. ponovo je postala viralna na društvenim mrežama: kupio je stari ruski tenk, a u njemu pronašao skriveno zlato vrijedno više od tri miliona eura.

Sve je počelo kada je Mead, vlasnik impresivne kolekcije vojnih vozila, preko interneta kupio polovni ruski tenk T-54 na eBayu za 30.000 funti. Oklopno vozilo, proizvedeno 1980-ih godina, do trenutka prodaje prešlo je oko 2.400 kilometara. Prethodni vlasnik zamijenio je gusjenice i snažan motor, ali tokom tih radova nije primijetio ništa neobično, prenosi Dnevno.hr.

Međutim, nakon detaljnog pregleda, Mead je otkrio skrivenu pregradu u rezervoaru. U njoj su se nalazile zlatne poluge čija bi današnja vrijednost premašila tri miliona eura. Otkriće je brzo privuklo pažnju javnosti i vlasti, jer je postalo jasno da je riječ o izuzetno vrijednom teretu, pažljivo skrivanom i godinama zaboravljenom.

Postupio kao “uzoran građanin”

Porijeklo tenka nikada nije u potpunosti razjašnjeno, ali jedna teorija kaže da su iračke trupe tokom invazije na Kuvajt 1990. godine opljačkale zlato i sakrile ga u oklopnjaku. Tenk je kasnije zaplijenjen i prebačen u Veliku Britaniju, gdje je završio u privatnim rukama.

Nakon što je otkrio blago, Nick Mead je, kako sam kaže, postupio kao “uzoran građanin” i sve predao vlastima. Dvojica policajaca preuzela su zlatne poluge, a on je dobio potvrdu o preuzimanju.

“To je bila greška, nisam dobio ništa”

S godinama, Mead je sve otvorenije govorio o razočaranju zbog svoje odluke.

“Žao mi je što sam predao zlato, to je bila greška. Trebao sam barem dobiti nagradu za pronalazača, a nisam dobio apsolutno ništa. U to vrijeme su kružile teorije da smo zadržali poluge, ali nažalost – nije tako”, priznao je za Daily Star.

Tvrdi da ne zna šta se kasnije desilo sa zlatom i vjeruje da su nadležni pokušali pronaći prave vlasnike. Uz dozu humora, ali i gorčine, osvrnuo se na cijelu situaciju:

“Bio sam mesar. Da sam znao da neću dobiti ništa za to što sam ih pronašao, uzeo bih bar jedan komad, odnio ga u zalagaonicu i prodao”, našalio se Mead.

Iako je postupio po zakonu, njegova priča i danas ostaje jedna od najnevjerovatnijih priča o slučajno pronađenom blagu u modernom vremenu.

