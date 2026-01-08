Svaštara

Kupio stari ruski tenk, nije ni slutio da će u njemu pronaći blago koje vrijedi milione

Objavljeno prije 1 sat

Nick Mead, britanski kolekcionar vojnih vozila, prije nekoliko godina doživio je nevjerovatno otkriće koje mu je, kako sam kaže, zauvijek promijenilo život.

Njegova priča iz 2017. ponovo je postala viralna na društvenim mrežama: kupio je stari ruski tenk, a u njemu pronašao skriveno zlato vrijedno više od tri miliona eura.

Sve je počelo kada je Mead, vlasnik impresivne kolekcije vojnih vozila, preko interneta kupio polovni ruski tenk T-54 na eBayu za 30.000 funti. Oklopno vozilo, proizvedeno 1980-ih godina, do trenutka prodaje prešlo je oko 2.400 kilometara. Prethodni vlasnik zamijenio je gusjenice i snažan motor, ali tokom tih radova nije primijetio ništa neobično, prenosi Dnevno.hr.

Međutim, nakon detaljnog pregleda, Mead je otkrio skrivenu pregradu u rezervoaru. U njoj su se nalazile zlatne poluge čija bi današnja vrijednost premašila tri miliona eura. Otkriće je brzo privuklo pažnju javnosti i vlasti, jer je postalo jasno da je riječ o izuzetno vrijednom teretu, pažljivo skrivanom i godinama zaboravljenom.

Postupio kao “uzoran građanin”
Porijeklo tenka nikada nije u potpunosti razjašnjeno, ali jedna teorija kaže da su iračke trupe tokom invazije na Kuvajt 1990. godine opljačkale zlato i sakrile ga u oklopnjaku. Tenk je kasnije zaplijenjen i prebačen u Veliku Britaniju, gdje je završio u privatnim rukama.

Nakon što je otkrio blago, Nick Mead je, kako sam kaže, postupio kao “uzoran građanin” i sve predao vlastima. Dvojica policajaca preuzela su zlatne poluge, a on je dobio potvrdu o preuzimanju.

“To je bila greška, nisam dobio ništa”
S godinama, Mead je sve otvorenije govorio o razočaranju zbog svoje odluke.

“Žao mi je što sam predao zlato, to je bila greška. Trebao sam barem dobiti nagradu za pronalazača, a nisam dobio apsolutno ništa. U to vrijeme su kružile teorije da smo zadržali poluge, ali nažalost – nije tako”, priznao je za Daily Star.

Tvrdi da ne zna šta se kasnije desilo sa zlatom i vjeruje da su nadležni pokušali pronaći prave vlasnike. Uz dozu humora, ali i gorčine, osvrnuo se na cijelu situaciju:

“Bio sam mesar. Da sam znao da neću dobiti ništa za to što sam ih pronašao, uzeo bih bar jedan komad, odnio ga u zalagaonicu i prodao”, našalio se Mead.

Iako je postupio po zakonu, njegova priča i danas ostaje jedna od najnevjerovatnijih priča o slučajno pronađenom blagu u modernom vremenu.


