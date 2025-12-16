“Povlačimo se”

Prethodno je, podsjećaju agencije, Bijela kuća kritikovala zauzimanje grada kao prijetnju mirovnim naporima.

Vođa M23 Kornej Nanga rekao je na društvenim mrežama da je povlačenje “jednostrana mjera za izgradnju povjerenja kako bi se mirovnom procesu u Dohi dala maksimalna šansa za uspjeh”, preneo je Rojters.

Pobunjenici i snage Konga planiraju da se povuku pet kilometara od Uvire i uspostave tampon zonu.

SAD su u prethodnim razgovorima sa vladom Konga uz posredovanje Katara osudile akcije M23, dok Ruanda negira podršku pobunjenicima i okrivljuje kongoanske i burundijske snage za obnovljene borbe.

Izvještaj stručnjaka UN iz jula naveo je da je Ruanda vršila komandu i kontrolu nad M23.

Grupa M23 je u januaru zauzela dva velika grada istočnog Konga, što je izazvalo hiljade smrtnih slučajeva i raseljavanje stotina hiljada ljudi, a od tada radi na uspostavljanju paralelne administracije u regionu.

