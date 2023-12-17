Organizatori Eurosonga: Nećemo zabraniti palestinske zastave, ali …

70. izdanje Eurosonga u maju okupit će samo 35 zemalja, najmanji broj učesnika od 2003., pošto je nekoliko zemalja, uključujući Španiju, Irsku i Nizozemsku, najavilo bojkot takmičenja u protestu protiv učestvovanja Izraela.

Ono što je obično proslava nacionalne raznolikosti i pop-muzike pretvorilo se u diplomatske bitke.

Oni koji bojkotuju kažu da bi bilo nesavjesno učestvovati s obzirom na broj civila ubijenih u Gazi.

– Dopustit ćemo sve službene zastave koje postoje u svijetu, ako su u skladu sa zakonom i u određenom obliku po veličini, sigurnosnim rizicima itd., rekao je izvršni producent Eurosonga Michael Kroen na konferenciji za medije koju je organizovao ORF.

– Nećemo ništa uljepšavati ni izbjegavati prikazivati šta se događa zato što je naš zadatak prikazati stvari onakvima kakve jesu, rekao je Kroen, javlja Hina.

Emiter neće prigušiti zvuk bilo kakvog zvižduka iz publike, što se dogodilo ove godine tokom izraelskog nastupa, rekla je programska direktorica ORF-a Stefanie Groiss-Horowitz.

– Nećemo ni u jednom trenutku puštati umjetni aplauz preko toga, rekla je.

Izraelska kandidatkinja iz 2025., Yuval Raphael, bila je na muzičkom festivalu Nova koji je bio meta napada predvođenog Hamasom. Izvršni direktor izraelske televizije KAN usporedio je napore za isključenje Izraela s Eurosonga 2026. s oblikom ‘kulturnog bojkota‘.

ORF i austrijska vlada najglasnije podržavaju učestvovanje Izraela uprkos protivljenju zemalja poput Islanda i Slovenije, koje će također bojkotovati sljedeće takmičenje. Generalni direktor ORF-a Roland Weissmann posjetio je Izrael u novembru kako bi pokazao svoju podršku.

Prema podacima Evropske radiodifuzne unije, ovogodišnji Eurosong privukao je oko 166 miliona gledaoca,pišu Vijesti

U izraelskom genocidu ubijeno je više od 70.700 Palestinaca, većinom civila, rekli su zdravstveni zvaničnici u Gazi.

