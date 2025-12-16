Alarmantni podaci: Trećina subjekata u FBiH ne prijavljuje promet

Prema preliminarnim rezultatima u toku kontrola inspektori su zatekli 411 prijavljenih radnika i 43 neprijavljena radnika. Otkriveno je 6 objekata, koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 3 porezna obveznika koja nisu imala instaliran fiskalni uređaj i 84 porezna obveznika koja nisu evidentirala promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti: angažiranja neprijavljenih radnika, rada bez odobrenja nadležnog organa, neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja i nepostojanja instaliranog fiskalnog uređaja zapečaćeno je 30 objekata i u 110 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 341.900,00 KM.

Na području Zapadnohercegovačkog kantona u jednom slučaju inspekcijski nadzor je završen uz asistenciju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova.

Prema navedenim podacima, 42% kontrolisanih poreznih obveznika nije poslovalo u skladu sa zakonom.

Pregled izvršenih kontrola prikazujemo po kantonima:

U Kantonu Sarajevo izvršeno je 47 kontrola u kojima je zatečen 81 prijavljeni radnika, 13 neprijavljenih radnika, 10 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 6 objekata i u 13 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 64.500,00 KM.

Na području Tuzlanskog kantona izvršeno je 49 kontrola u kojima je zatečeno 77 prijavljenih radnika, 9 neprijavljenih radnika, 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 15 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnih uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 6 objekata i u 21 kontroli izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 79.450,00 KM.

U Zeničko-dobojskom kantonu izvršeno je 40 kontrola u kojima je zatečeno 66 prijavljenih radnika, 6 neprijavljenih radnika, 1 objekt koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa, 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 14 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 6 objekata i u 16 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 30.000,00 KM.

Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršeno je 36 kontrola u kojima je zatečeno 43 prijavljenih radnika, 4 neprijavljenih radnika, 1 objekt koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa, 12 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 4 objekata i u 18 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 48.100,00 KM.

U Srednjobosanskom kantonu izvršene su 23 kontrole u kojima su zatečena 22 prijavljena radnika, 2 neprijavljena radnika, 3 objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, i 13 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti 2 objekta su zapečaćena i u 17 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 53.950,00 KM.

U Zapadnohercegovačkom kantonu izvršeno je 16 kontrola u kojima je zatečeno 26 prijavljenih radnika i 5 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je 1 objekta i u 5 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 15.200,00 KM.

Na području Unsko-sanskog kantona izvršeno je 28 kontrola u kojima je zatečen 71 prijavljeni radnik i 8 neprijavljenih radnika, i 11 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih zapečaćena su 4 objekta i u 12 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 32.700,00 KM.

U Kantonu 10 izvršeno je 10 kontrola u kojima je zatečeno 10 prijavljenih radnika, i 1 obveznik koji nije evidentirao promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 2 kontrole izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 4.500,00 KM,pišu Vijesti

Na području Posavskog kantona izvršeno je 9 kontrola u kojima je zatečeno 10 prijavljenih radnika, 1 neprijavljeni radnik, 1 objekt koji nije imao odobrenje za rad, 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 3 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti u zapečaćen je 1 objekt i u 5 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 12.500,00 KM.

U Bosansko-podrinjskom kantonu izvršene su 4 kontrole u kojima je zatečeno 5 prijavljenih radnika. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 1 kontroli izdat je prekršajni nalog u iznosu 1.000,00 KM.

