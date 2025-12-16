Vijesti

Alarmantni podaci: Trećina subjekata u FBiH ne prijavljuje promet

4.3K  
Objavljeno prije 51 minuta

U nastavku aktivnosti inspekcijskih nadzora inspektori Porezne uprave Federacije BiH su 15.12.2025. godine izvršili 262 kontrole kojima su bili obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju djelatnost priređivanja igara na sreću klađenjem, ugostiteljstva, trgovine, građevine, pekarstva i druge uslužne djelatnosti.

Prema preliminarnim rezultatima u toku kontrola inspektori su zatekli 411 prijavljenih radnika i 43 neprijavljena radnika. Otkriveno je 6 objekata, koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 3 porezna obveznika koja nisu imala instaliran fiskalni uređaj i 84 porezna obveznika koja nisu evidentirala promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti: angažiranja neprijavljenih radnika, rada bez odobrenja nadležnog organa, neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja i nepostojanja instaliranog fiskalnog uređaja zapečaćeno je 30 objekata i u 110 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 341.900,00 KM.

Na području Zapadnohercegovačkog kantona u jednom slučaju inspekcijski nadzor je završen uz asistenciju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova.
Prema navedenim podacima, 42% kontrolisanih poreznih obveznika nije poslovalo u skladu sa zakonom.
Pregled izvršenih kontrola prikazujemo po kantonima:

U Kantonu Sarajevo izvršeno je 47 kontrola u kojima je zatečen 81 prijavljeni radnika, 13 neprijavljenih radnika, 10 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 6 objekata i u 13 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 64.500,00 KM.

Na području Tuzlanskog kantona izvršeno je 49 kontrola u kojima je zatečeno 77 prijavljenih radnika, 9 neprijavljenih radnika, 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 15 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnih uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 6 objekata i u 21 kontroli izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 79.450,00 KM.

U Zeničko-dobojskom kantonu izvršeno je 40 kontrola u kojima je zatečeno 66 prijavljenih radnika, 6 neprijavljenih radnika, 1 objekt koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa, 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 14 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 6 objekata i u 16 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 30.000,00 KM.

Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršeno je 36 kontrola u kojima je zatečeno 43 prijavljenih radnika, 4 neprijavljenih radnika, 1 objekt koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa, 12 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 4 objekata i u 18 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 48.100,00 KM.

U Srednjobosanskom kantonu izvršene su 23 kontrole u kojima su zatečena 22 prijavljena radnika, 2 neprijavljena radnika, 3 objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, i 13 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti 2 objekta su zapečaćena i u 17 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 53.950,00 KM.

U Zapadnohercegovačkom kantonu izvršeno je 16 kontrola u kojima je zatečeno 26 prijavljenih radnika i 5 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je 1 objekta i u 5 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 15.200,00 KM.

Na području Unsko-sanskog kantona izvršeno je 28 kontrola u kojima je zatečen 71 prijavljeni radnik i 8 neprijavljenih radnika, i 11 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih zapečaćena su 4 objekta i u 12 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 32.700,00 KM.

U Kantonu 10 izvršeno je 10 kontrola u kojima je zatečeno 10 prijavljenih radnika, i 1 obveznik koji nije evidentirao promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 2 kontrole izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 4.500,00 KM,pišu Vijesti

Na području Posavskog kantona izvršeno je 9 kontrola u kojima je zatečeno 10 prijavljenih radnika, 1 neprijavljeni radnik, 1 objekt koji nije imao odobrenje za rad, 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 3 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti u zapečaćen je 1 objekt i u 5 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 12.500,00 KM.

U Bosansko-podrinjskom kantonu izvršene su 4 kontrole u kojima je zatečeno 5 prijavljenih radnika. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 1 kontroli izdat je prekršajni nalog u iznosu 1.000,00 KM.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh