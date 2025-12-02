Potajno kvare dan: Jutarnje rutine koje trebate odmah mijenjati

Nerijetko se uhvatimo kako smo već sredinom jutra iscrpljeni, a da nismo ni slutili da je dio problema počeo onog trena kada smo otvorili oči.

Stručnjaci upozoravaju da određeni jutarnji obrasci mogu narušiti prirodni ritam tijela, što dovodi do umora, razdražljivosti pa čak i pojačane želje za nezdravim zalogajima. Dobra je vijest da se takve navike često mogu vrlo lako ispraviti — ali prvi je korak naučiti ih prepoznati.

Odgađanje alarma

Razni stručnjaci ističu da ponovno tonjenje u san na samo pet do deset minuta može zbuniti mozak i narušiti ciklus buđenja, zbog čega se osjećamo još umornije kad konačno ustanemo. Umjesto da budemo svježi i spremni, osjećaj pospanosti se može protegnuti i kroz ostatak jutra.

Naglo ustajanje

Mnogi od nas odmah nakon buđenja uzimaju mobitele, provjeravaju poruke ili žure ka sljedećoj obavezi. No, nagli ulazak u dan bez trenutka tišine ili osnovne rutine (poput istezanja, dubokog disanja ili samo nekoliko minuta bez ekrana) može pojačati stres od samog početka.

Preskakanje doručka

Preskakanje vode i doručka može usporiti metabolizam, utjecati na koncentraciju i dovesti do naglih padova energije kasnije tokom dana. Iako neki biraju preskočiti doručak zbog načina prehrane, stručnjaci napominju da čak i samo čaša vode i lagani, nutritivni obrok mogu učiniti veliku razliku u razini energije.

Nedostatak kretanja

Ako odmah nakon buđenja sjedimo ili ležimo duže vrijeme, tijelu šaljemo poruku da još nije vrijeme za “buđenje”. Stručnjaci naglašavaju da lagano jutarnje kretanje, poput istezanja, kratke šetnje ili nekoliko minuta laganih vježbi može potaknuti cirkulaciju, razbuditi tijelo i stabilizirati energiju, prenosi Avaz.

