Bliži se pomjeranje sata

Ali zašto se datum mijenja i koje fiksno pravilo stoji iza toga? Sat će se iznenađujuće rano pomjeriti 2026. godine, ali to nije zbog političke odluke ili izuzetka, već zbog fiksnog pravila EU koje svake godine zbunjuje mnoge ljude, piše Echo24.

Čim ljudi počnu govoriti o umoru ponedjeljkom ujutro i dužim večerima, jasno je: približava se ljetno računanje vremena. Ono što je ovaj put upečatljivo jeste datum promjene vremena. Satove ćemo ove godine pomjeriti unaprijed u noći sa subote, 28. na nedjelju, 29. marta. Godinu ranije to je bilo 30. marta,pišuVijesti

Zašto je to tako?

Razlog za raniju promjenu vremena je jednostavan. Širom EU već godinama važi isto pravilo – promjena se uvijek dešava posljednje nedjelje u martu, a u jesen posljednje nedjelje u oktobru.

Budući da dani u sedmici u kalendaru svake godine padaju drugačije, pomjera se i tačan datum. Ponekad je posljednja nedjelja kasnije, a ponekad ranije u mjesecu.

Upravo će se to desiti 2026. godine: posljednja nedjelja u trećem mjesecu pada 29. marta, zbog čega će se i promjena ljetnog računanja vremena desiti ranije u odnosu na prethodnu godinu. Samo pravilo se neće promijeniti, već samo datum u kalendaru.

Dakle, sat će se pomjeriti u noći sa subote na nedjelju, kada će 2 sata ujutro postati 3 sata ujutro i izgubit ćemo sat sna, ali će dan trajati duže.

