Ovo povrće najviše sadrži magnezija

Objavljeno prije 50 minuta

Magnezij je esencijalni mineral koji učestvuje u stotinama procesa u organizmu – od regulacije krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi, do zdravlja srca, mišića i mozga.

 Alkalne namirnice - Djetaizdravlje.com

Stručnjaci naglašavaju i njegov značaj za žene koje imaju menstruaciju, jer pomaže u ublažavanju migrena i simptoma PMS-a.

Iako se dovoljan unos magnezija obično postiže raznovrsnom ishranom, osobe koje imaju ograničen jelovnik ili poteškoće s apsorpcijom nutrijenata mogu biti u riziku od nedostatka te im se preporučuje razmotriti dodatke prehrani.

Važno je istaći da se magnezij bolje apsorbira uz vitamin D, dok istovremeno pomaže i apsorpciju kalcija i kalija. Upravo zato nutricionisti savjetuju uravnoteženu ishranu koja uključuje lisnato povrće, integralne žitarice, orašaste plodove, mahunarke i obogaćene proizvode.

U nastavku donosimo listu povrća najbogatijeg magnezijem, odličnog za svakodnevne obroke:

Blitva
Pola šolje kuhane blitve (oko 180 g) sadrži oko 150 mg magnezija. Listovi su bogati vlaknima, natrijem, magnezijem i flavonoidima, dok stabljika sadrži više kalija.

Špinat
Sto grama kuhanog špinata donosi 78,5 mg magnezija i obilje vitamina A, C, K i folata. Zahvaljujući antioksidansima i polifenolima, spanać pruža zaštitu jetri, dok nitrati doprinose boljim sportskim performansama.

Artičoka
Pola šolje kuhanih srca artičoke (oko 80 g) osigurava 35 mg magnezija. Osim toga, artičoka je bogata vitaminom C i folatom, a inulin u njoj podstiče razvoj zdravih crijevnih bakterija.

Prokulice
Šezdeset grama kuhanih prokulica sadrži oko 19 mg magnezija te značajne količine vitamina A, C i K, željeza i kalcija. Prokulice povoljno utiču na krvni pritisak i nivo LDL holesterola.

Krompir
Porcija od 80 g kuhanog krompira s korom sadrži oko 17 mg magnezija. Krompir je izvor vitamina C i kalija, a zahvaljujući otpornom skrobu može smanjiti rizik od dijabetesa i poboljšati zdravlje crijeva.

Kelj
Pedeset grama kuhanog kelja donosi oko 15 mg magnezija. Kelj je bogat vitaminima A, B6, C, K, folatom i vlaknima, a istraživanja pokazuju da pomaže u liječenju čira i regulisanju tjelesne težine.

Rukola
Porcija rukole osigurava 4,7 mg magnezija, ali i obilje vitamina A, C i K. Bogata je antioksidansima i glukozinolatima te podržava oralno zdravlje balansiranjem bakterija u usnoj šupljini.

Uključivanjem ovog povrća u svakodnevnu prehranu možete značajno poboljšati unos magnezija i doprinijeti boljem općem zdravlju.


