Na današnji dan preminuo legendarni Mirza Delibašić

Na današnji dan prije 24 godina preminuo je Mirza Delibašić Kinđe, najbolji sportista Bosne i Hercegovine svih vremena.

Mirza Delibašić rođen je 9. januara 1954. godine u Tuzli. Blistavu sportsku karijeru počeo je 1968. godine, kada je postao pionirski prvak BiH u tenisu. Reket je ubrzo zamijenio košarkaškom loptom u tuzlanskoj Slobodi, da bi 1972. godine prešao u Bosnu. Za “Studente” je odigrao gotovo 700 utakmica i postigao približno 14.000 koševa.

Bio je prvak Jugoslavije (1978. i 1980.), klupski prvak Evrope 1979. godine, a s reprezentacijom bivše države osvojio je sve moguće trofeje. Dva puta je bio šampion Starog kontinenta (1977. i 1979.), prvak svijeta 1978. godine i olimpijski pobjednik 1980.godine. Za najboljeg košarkaša SFRJ proglašen je 1980. godine. Dres Jugoslavije obukao je 176 puta i postigao 1.759 poena. Četiri je puta biran za najboljeg sportistu Bosne i Hercegovine, a 2000. godine proglašen je najboljim sportistom svih vremena u našoj zemlji. Bio je selektor košarkaške reprezentacije BiH koja je 1993. godine na Evropskom prvenstvu osvojila osmo mjesto.

Za samo dvije godine u Real Madridu Mirza Delibašić je svojim igračkim i ljudskim kvalitetima osvojio toliko prijatelja da nikada neće biti zaboravljen, a njegov nekadašnji saigrač Juan Antonio Corbalán napisao je knjigu “Razgovori sa Mirzom”.

Vjeran Sarajevu ostao je u toku opsade, zahvaljujući se pozivu rukovodstva Reala da opkoljenu bosanskohercegovačku prijestonicu zamijeni madridskim “rajem”.

Nakon duge i teške bolesti, Kinđe, kako mu je bio nadimak, umro je u Sarajevu 8. decembra 2001. godine, u 47. godini života, pišu Vijesti.ba.

