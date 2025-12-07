Svijet

Predbožićna proslava završila tragično: Autom uletio u grupu, 10 mrtvih

Objavljeno prije 21 minuta

Božićna proslava u Sainte-Anneu, u francuskoj prekomorskoj teritoriji Guadeloupe, pretvorila se u tragediju u petak kada je vozilo uletjelo u grupu ljudi koji su se pripremali za praznične aktivnosti, usmrtivši najmanje 10 osoba i povrijedivši devet drugih.

Prema izvještaju lokalne televizije Radio Caraibes Internationale (RCI), troje povrijeđenih je u kritičnom stanju. Incident se dogodio na trgu Schoelcher, nasuprot općine i crkve, dok su se pripreme za događaj privodile kraju.Uzrok nesreće još nije poznat. Svjedoci su rekli RCI da vozač možda imao zdravstveni problem, ali to zvanično nije potvrđeno. Navodno je vozač ostao na mjestu nesreće nakon sudara.

Vatrogasci, hitna pomoć i policija brzo su reagirali, a gradonačelnik je aktivirao krizni tim kako bi pružio podršku žrtvama i njihovim porodicama,pišu Vijesti


