Predbožićna proslava završila tragično: Autom uletio u grupu, 10 mrtvih

Prema izvještaju lokalne televizije Radio Caraibes Internationale (RCI), troje povrijeđenih je u kritičnom stanju. Incident se dogodio na trgu Schoelcher, nasuprot općine i crkve, dok su se pripreme za događaj privodile kraju.Uzrok nesreće još nije poznat. Svjedoci su rekli RCI da vozač možda imao zdravstveni problem, ali to zvanično nije potvrđeno. Navodno je vozač ostao na mjestu nesreće nakon sudara.

Vatrogasci, hitna pomoć i policija brzo su reagirali, a gradonačelnik je aktivirao krizni tim kako bi pružio podršku žrtvama i njihovim porodicama,pišu Vijesti

Facebook komentari