Meteorolozi objavili detaljnu prognozu do petka: Ima li snijega na vidiku?

Jutros je pretežno vedro na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne preovladava niska oblačnost.

Temperature zraka izmjerene u 7 sati (°C): Livno -2; Drvar 1; Sokolac 2; Bugojno 3; Bihać, Doboj, Gradačac, Jajce, Sarajevo, Tuzla i Zenica 4; Banja Luka, Bijeljina, Prijedor i Sanski Most 5; Trebinje 7; Mostar 10°C.

Bioprognoza: Stabilno vrijeme, uz povremene sunčane intervale i blagi porast temperatura, pozitivno će djelovati na većinu populacije. Osjetljive grupe poput hroničnih bolesnika, starijih i djece, ne trebaju se izlagati pretjeranim aktivnostima. Neophodno je posvetiti pažnju primjerenom odijevanju i zaštiti od hladnoće, izraženije tokom jutra i večeri. U Bosni, prije podne mjestimično maglovito, ugodnije u poslijepodnevnim satima, u Hercegovini sunčanije i toplije većim dijelom dana.

Danas više sunčanog vremena na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10°C, na jugu zemlje od 12 do 16°C. U Sarajevu djelomično vedro. Najviša dnevna oko 7°C.

U utorak pretežno sunčano u većem dijelu zemlje. Na sjeveru Bosne i po kotlinama u centralnim i istočnim područjima prije podne će biti magle i niske oblačnosti. Vjetar je slab promjenljivog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 4°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12°C, na jugu zemlje do 16°C.

U srijedu pretežno sunčano u većem dijelu zemlje. Na krajnjem sjeveru Bosne i po kotlinama u centralnim i istočnim područjima prije podne će biti magle. Vjetar je slab promjenljivog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 4°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 13°C, na jugu zemlje do 16°C.

U četvrtak dugotrajna niska oblačnost se očekuje na sjeveru Bosne. Po kotlinama u centralnim i istočnim područjima prije podne će biti magle. U većem dijelu zemlje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 4°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12°C, na jugu zemlje do 16°C.

U petak niska oblačnost tokom cijelog dana na sjevernim područjima Bosne. Po kotlinama u centralnim i istočnim područjima prije podne će biti magle. U ostatku zemlje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 4°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9°C, na jugu zemlje od 12 do 15°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod, pišu Vijesti.ba.

