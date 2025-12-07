Sedmični horoskop: Neočekivane vijesti, promjene planova i nova poznanstva

Donosimo sedmičnu astrološku prognozu za razdoblje od 8. do 14. decembra 2025. godine.

Ovan

Posao: U ponedjeljak stiže informacija koja mijenja raspored sastanaka, što će zahtijevati brzo prilagođavanje. U četvrtak vam netko iz drugog odjela daje koristan prijedlog.

Ljubav: Partner iznosi prijedlog vezan uz zajedničku obavezu. Samci bi se mogli susresti s osobom koju površno poznaju, ali razgovor će se razviti neočekivano dobro.

Zdravlje: Osjetljivost u području ramena – pripazite na držanje i ponavljajuće pokrete.

Bik

Posao: U srijedu dolazi zahtjev za kratku provjeru podataka koju nitko drugi nije stigao napraviti. Petak donosi pozitivnu povratnu informaciju o vašem pristupu.

Ljubav: U subotu partner predlaže promjenu plana za vikend. Samci primaju poziv na druženje koje će im uljepšati dan.

Zdravlje: Probavni sustav je osjetljiviji – birajte laganiju hranu.

Blizanci

Posao: Početak tjedna donosi manju promjenu u zadacima zbog nedostatka jednog člana tima. U petak se otvara mogućnost za kratku suradnju s novom osobom.

Ljubav: Slobodni Blizanci uspostavljaju kontakt s nekim preko zajedničkog interesa. U vezi se javlja tema oko raspodjele obaveza.

Zdravlje: Moguća glavobolja sredinom tjedna zbog napetog tempa.

Rak

Posao: U utorak se pojavljuje dokument koji zahtijeva žurnu doradu. Kraj tjedna donosi osjećaj da ste konačno uhvatili ritam.

Ljubav: Partner ima potrebu za iskrenijim razgovorom. Samci bi mogli dobiti simpatičnu gestu od osobe koju su nedavno upoznali.

Zdravlje: Osjetljivost dišnog sustava – izbjegavajte hladan zrak bez zaštite.

Lav

Posao: U ponedjeljak vas očekuje kratki sastanak koji donosi jasnoću oko nadolazećih obaveza. Četvrtak otvara mogućnost da predložite svoje rješenje.

Ljubav: Vikend donosi ugodnu atmosferu i lakši razgovor između vas i partnera. Slobodni mogu osjetiti interes osobe koju su nedavno upoznali na javnom mjestu.

Zdravlje: Lagana napetost u leđima – preporučuje se istezanje.

Djevica

Posao: U srijedu stiže novi zahtjev koji traži temeljit pristup. U petak se vidi rezultat vašeg truda kroz konkretne brojke.

Ljubav: Partner vas iznenađuje pitanjem koje pokreće konstruktivan razgovor. Samci mogu dobiti poziv koji mijenja plan za subotu.

Zdravlje: Koža je osjetljivija nego inače, naročito na hladnoću.

Vaga

Posao: U utorak se mijenja prioritet zadataka, zbog čega ćete morati reorganizirati dan. U četvrtak kolega traži vaš savjet.

Ljubav: Partner pokazuje veću inicijativu u komunikaciji. Slobodne Vage u petak bi mogle upoznati nekoga preko zajedničkih prijatelja.

Zdravlje: Pojačan umor zbog manjka sna – potrebna je bolja rutina spavanja.

Škorpion

Posao: Početkom tjedna otkrivate detalj koji je promaknuo drugima, što vam donosi prednost. U petak se pojavljuje kratkotrajna, ali važna obaveza.

Ljubav: Partner otvara temu koja vam daje novu perspektivu odnosa. Samci dobivaju znak interesa putem kratke poruke.

Zdravlje: Osjetljivost u području donjeg dijela leđa.

Strijelac

Posao: U srijedu vas čekaju izmjene u rasporedu koje se tiču cijelog tima. U petak dobivate pohvalu za brzu reakciju.

Ljubav: Vikend donosi laganu i iskrenu komunikaciju s partnerom. Slobodni mogu započeti razgovor s osobom koju često viđaju, ali nikad nisu upoznali.

Zdravlje: Pad energije sredinom tjedna – pomognite si laganjem šetnjom.

Jarac

Posao: U ponedjeljak stiže nova uputa vezana uz projekt koji vam je dodijeljen nedavno. Do četvrtka pronalazite učinkovit način kako ga organizirati.

Ljubav: Zauzeti Jarčevi ulaze u raspravu koja dovodi do boljeg razumijevanja. Samci bi mogli osjetiti interes osobe iz radne okoline.

Zdravlje: Moguća osjetljivost u području vrata – pazite na nagle pokrete.

Vodenjak

Posao: U utorak se pojavljuje sitna tehnička poteškoća koju ćete morati riješiti. U petak stiže povratna informacija koja vam daje smjernice za daljnji rad.

Ljubav: Partner predlaže nešto što nije uobičajeno za vašu rutinu. Samci mogu upoznati zanimljivu osobu tijekom kraće obaveze.

Zdravlje: Osjećate mentalni umor – potrebno je ograničiti multitasking.

Ribe

Posao: Ponedjeljak donosi manji zaostatak koji ćete morati nadoknaditi. Do kraja tjedna sve se stabilizira.

Ljubav: U vezi se otvara tema oko rasporeda i usklađivanja. Samci dobiju pažnju osobe koju su nedavno upoznali u prolazu.

Zdravlje: Osjetljivost u stopalima – birajte udobniju obuću, piše index.

Facebook komentari