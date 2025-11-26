Bikovima stiže novac, a Strijelčevima rješenje problema: Ovo je najsretniji datum u djecembru za sve znakove horoskopa

Decembar 2025. donosi snažnu kosmičku energiju zahvaljujući nizu aspekata koji podstiču završavanje započetih stvari, emotivna razrješenja, nova poznanstva i osjećaj optimizma, piše glossy.

Ali jedan datum posebno se izdvaja kao „kosmički dar“ 17. decembar 2025.

Tada Sunce pravi harmonične aspekte koji otvaraju vrata dobrim vijestima, lakšem rješavanju problema i osjećaju psihičkog olakšanja. Mjesec je u znaku Riba, što donosi nežnost i intuiciju, dok se Merkur vraća u direktan hod, pa se stvari konačno odvijaju glatko.

Za svaki znak taj dan donosi nešto posebno, evo šta.

Ovan – dan neočekivane podrške

Ovnovi mogu doživjeti prijatan obrt u poslu ili odnosima. Stiže dobra vest ili konkretna pomoć od osobe od koje to niste očekivali. Idealno za razgovore, pregovore, potpisivanja i hrabre odluke.

Bik – finansijska stabilnost i smirenje

Za Bikove 17. decembar donosi poboljšanje finansijske situacije ili rešavanje brige koja ih dugo muči. Mogu se otvoriti nova poslovna vrata ili prilika da napokon naprave plan koji ih vraća u balans.

Blizanci – sreća u ličnim projektima

Merkur konačno ide direktno, pa se Blizancima vraća jasnoća i fokus. Sve ide brže, lakše i produktivnije. Dan je idealan za finalizaciju projekata, pregovore, kupovine ili započinjanje nečeg novog.

Rak – emotivno iscjeljenje

Rakovi 17. decembra dobijaju šansu da riješe nesuglasice, izglade odnose ili osete olakšanje nakon dužeg emotivnog pritiska. Dan je ispunjen intuicijom, nježnošću, lijepim vijestima iz kruga porodice.

Lav – društveni dan pun prilika

Lavovima stiže društvena i kreativna ekspanzija. Pravi je trenutak za poslovne susrete, javni nastup, druženje ili događaj na kojem mogu zablistati. Moguće je novo poznanstvo koje menja tok naredne godine.

Djevica – mali profesionalni trijumf

Djevice mogu očekivati pohvalu, rezultat truda, odobrenje projekta ili potvrdu da su na pravom putu. Sve što započnu toga dana odvija se stabilno i uz jasnu strukturu.

Vaga – šansa za napredak i putovanja

Vage taj dan osećaju nalet optimizma i želju za promjenom. Vrata se otvaraju ka putovanjima, obrazovanju, novim ljudima i idejama. Mnogi će dobiti priliku koja širi horizonte.

Škorpija – finansijski i emotivni boljitak

Škorpije 17. decembra mogu dobiti novac, poklon, ponudu ili podršku partnera. Ovo je dan koji vraća sigurnost i pokazuje da se trud isplatio. Moguće i dublje emotivno povezivanje.

Strijelac – harmonija u odnosima

Za Strijelčeve ovo je idealan dan da reše nesporazume ili da unaprijede odnos koji im je važan. Očekuje ih sklad u komunikaciji, kao i prilika za dogovor koji donosi mir.

Jarac – lakše funkcionisanje i bolja organizacija

Jarčevi će 17. decembra osjetiti rasterećenje u svakodnevici. Rešavaju obaveze brže nego inače, telo bolje reaguje, a glava se razbistri. Idealno za planiranje naredne godine.

Vodolija – sreća u ljubavi i kreativnosti

Vodolijama ovaj dan donosi romantično raspoloženje, lijepe poruke, inspiraciju i predivne trenutke sa voljenom osobom. Oni koji su solo mogu upoznati nekog ko im ubrza puls.

Ribe – emotivna toplina i porodični mir

Mjesec u njihovom znaku donosi nežnost, toplinu i osećaj da su stvari konačno „legle na svoje mjesto“. Ovaj dan je idealan za povratak sebi, duhovni mir, lijepe razgovore i unutrašnje iscjeljenje.

