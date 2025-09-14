Imate li ovu kovanicu? Možda vrijedi i 2.000 €!

Njemačka Bundesbanka je te godine pustila u opticaj ukupno 30 miliona komada, od čega je 6,3 miliona iskovano u Hamburgu. Ipak, kolekcionarsku vrijednost nemaju sve – već samo rijetki primjerci s greškama u štampi.

Šta tražiti?

Riječ je o sitnim tehničkim greškama koje nastaju tokom procesa kovanja – a koje bi stroga kontrola kvaliteta inače uklonila. Međutim, kada prođu nezapaženo i nađu se u opticaju, za kolekcionare predstavljaju prave dragulje.

Neke od uočenih grešaka uključuju:

Pogrešnu mapu Evrope na poleđini

Pukotine na otisku (poznate kao Stempelrisse)

Zakrenut motiv (nepravilan položaj dizajna u odnosu na standard)

Ove nepravilnosti mogu značajno povećati vrijednost kovanice – u nekim slučajevima i do 1000 puta više od nominalne.

Kako provjeriti imate li vrijedan primjerak?

Na internetu su dostupni brojni tutorijali i video vodiči (naročito na YouTubeu) koji pomažu u identifikaciji rijetkih kovanica. Ipak, ako sumnjate da imate vrijedan primjerak, najbolje je obratiti se numizmatičaru ili ovlaštenom procjenitelju.

Stručnjaci također upozoravaju: činjenica da se neka kovanica nudi za 2.000 eura ne znači da će biti i prodana po toj cijeni. Prava vrijednost zavisi od stanja, rijetkosti greške i interesovanja kolekcionara.

