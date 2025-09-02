Pet namirnica koje nikada ne biste trebali zamrzavati

Zamrzavanje hrane je odličan način ne samo za skladištenje hrane prije upotrebe, već i za smanjenje otpada od hrane.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da nisu sve namirnice ili jela pogodna za zamrzavanje.

Neki od njih se potpuno pokvare kada se zamrznu ili odmrznu, ili im kvalitet značajno opadne.

“Većina namirnica se može zamrznuti ako im rok trajanja još nije istekao”, kažu stručnjaci. “Ali neke će se pokvariti ili promijeniti teksturu”.

Prema portalu Mail Online, postoji pet vrsta namirnica ili jela koja se ne smiju zamrzavati.

Pržena ili masna hrana

Ako ste napravili previše pržene piletine ili vam je ostalo previše tempura škampa od obroka, možda ćete biti u iskušenju da ih pohranite u zamrzivač.

Ali kada se odmrzne, pržena hrana će gotovo sigurno postati pomalo gnjecava i izgubiti hrskavost jer će se promijeniti raspodjela vlage i masti (ulja).

Smrznuti proizvodi poput pohanih komada mesa, pomfrita ili kroketa koje možete kupiti u trgovini posebno su dizajnirani za ovu vrstu skladištenja, ali domaće verzije neće zadržati svoju teksturu, upozoravaju stručnjaci, prenosi N1.

Tvrdo kuhana jaja

Iako su veoma korisna za sendviče, stručnjaci savjetuju da se ne kuhaju velike količine jaja unaprijed, jer se ne mogu zamrznuti.

Prilikom odmrzavanja, bjelanjak će se pretvoriti u tvrdu, gumenastu i vodenastu masu.

Možete zamrznuti kuhane žumanjke, ali samo ako im dodate malo soli ili šećera. To će spriječiti da se pretvore u želatinoznu masu.

Povrće sa visokim sadržajem vode (kao što su krastavci ili zelena salata)

Jedna od najboljih stvari kod povrća je njegova hrskavost. Ali ako zamrznete krastavce ili salatu, oni će se pretvoriti u kašu kada se odmrznu.

Naravno, ove vrste povrća možete zamrznuti ako ih planirate koristiti u supama, smoothiejima ili umacima gdje hrskavost nije važna.

Jogurt i slatka pavlaka

Jogurt možete zamrznuti, ali kada se odmrzne, njegova tekstura će se promijeniti – postat će leden ili vodenast – i definitivno neće biti kremast.

Slično tome, gusta pavlaka se može malo zgrušati ili odvojiti u vodenastiji i gušći dio nakon odmrzavanja. Nakon odmrzavanja, najvjerovatnije je više nećete moći mutiti, ali će i dalje biti pogodna za kuhanje ili dodavanje u supe ili umake.

Meki sirevi

Dok tvrdi sirevi (poput parmezana) lako podnose smrzavanje i mogu trajati i do dva mjeseca u zamrzivaču, meki sirevi (poput brieja, fete, gorgonzole, krem ​​sira) se ne preporučuju za zamrzavanje.

“Sigurno je zamrznuti meke sireve, ali će biti vrlo vodenasti kada se odmrznu”, kažu stručnjaci iz Whicha.

Ili, ako ste već zamrznuli ove sireve, možete ih koristiti u umacima za tjesteninu, na primjer, ili ih zamrznuti zajedno s gotovim jelom.

Dobro i ovo znati

Ponekad na ambalaži piše da hrana nije pogodna za zamrzavanje, ali prethodno zapakirana hrana može se zamrznuti do isteka roka trajanja. “Ako je kasnije zamrznete, povećavate rizik od trovanja hranom”, upozoravaju stručnjaci.

Također je vrlo važno premjestiti odmrznutu hranu u hladnjak, gdje će se ravnomjerno i polako odmrzavati. To se posebno odnosi na hranu visokog rizika poput mlijeka, mliječnih proizvoda ili piletine.

