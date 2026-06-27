Iranci smatraju da su pokradeni, Ibrahimović optužio FIFA-u

Naime, tada je Iran postigao pogotak koji je kasnije poništen zbog navodnog ofsajda. Vrlo konfuzna situacija o kojoj će se dugo pričati.

Svoje viđenje ove situacije iznio je legendarni Zlatan Ibrahimović.

Legendarni fudbaler, koji Mundijal provodi kao stručni konsultant mreže “FOX”, izabrao je dosta snažne reči komentarišući događaje u Sijetlu.

“Upravo zbog ovoga ljudi sve više gube poverenje u VAR. Govorili su nam da je uveden kako bi ispravljao očigledne greške, a umjesto toga stvara još veće kontroverze na najvećoj fudbalskoj sceni. Ovo je jednostavno neprihvatljivo“, rekao je Ibrahimović.Po njegovom mišljenju, gol Kalilzadea bio je potpuno regularan.

„Pregledao sam snimak bezbroj puta i dalje mi nije jasno kako je neko mogao da dosudi ofsajd. Ako već poništavate pogodak koji može da odluči sudbinu jedne nacije na Svetskom prvenstvu, morate da budete sto odsto sigurni, a ne da nagađate iza monitora.“

Poništen pogodak izazvao je burne reakcije među navijačima Irana, a Ibrahimović smatra da je učinjena velika nepravda.

„Milioni Iranaca slavili su historijski trenutak, da bi im ga grupa službenih lica oduzela za svega nekoliko sekundi. Niste poništili samo gol – ukrali ste san jednom narodu“, poručio je bivši napadač.

Ibrahimović je dodao da sudije i VAR zvaničnici moraju da snose odgovornost za ovakve odluke.

„Ne možete da se krijete iza tehnologije kada se ona koristi na pogrešan način. Ovo nije pravda, ovo je nesposobnost. Svjetsko prvenstvo igra se jednom u četiri godine. Igrači žrtvuju sve da bi stigli ovde, navijači dolaze sa svih strana svijeta, a onda jedna šokantna odluka uništi mjesece rada. To je neoprostivo.“

Na kraju je uputio kritike kompletnom sudijskom sistemu.

„Ako je ovo standard suđenja na najvažnijem fudbalskom takmičenju na svijetu, onda je nešto ozbiljno pogrešno. Fudbal zaslužuje bolje, igrači zaslužuju bolje, a prije svega navijači zaslužuju mnogo više.“

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