Tragedija: Argentinskom fudbaleru u zemljotresu stradali žena i djeca

Klub je potvrdio da su Janina Maranela i njihova djeca Aaron i Ainhoa Trejo pronađeni bez znakova života nakon višednevne potrage među ruševinama zgrade u kojoj su živjeli.

Ekipe danima pretraživale ruševine

Tragedija se dogodila nakon što je snažan zemljotres izazvao urušavanje stambenog objekta u oblasti Plaja Grande, jednoj od najteže pogođenih zona. Porodica fudbalera vodila se kao nestala od trenutka katastrofe, dok su spasilačke ekipe danima pretraživale ruševine u nadi da će ih pronaći žive.

Vijest je zvanično objavio venecuelanski klub putem svojih društvenih mreža, što je izazvalo duboku tugu i šok u fudbalskoj javnosti širom svijeta.

U saopštenju Deportivo La Guaire navodi se:

“Od DLG-a pridružujemo se žalosti koja je zadesila igrača Lukasa Treja zbog bolnog gubitka njegove supruge Janine Maranelle i njegove djece, Aarona i Ainhoe Trejo. Neka im duše počivaju u miru, a Lukasu i njegovim bližnjima želimo utjehu”, stoji u saopštenju kluba.

U trenutku zemljotresa bio u Karakasu

Lukas Trejo je prethodnih dana prolazio kroz agoniju, jer je odmah nakon zemljotresa započeo potragu za svojom porodicom, dok je u trenutku katastrofe bio sa ekipom u Karakasu. Po povratku u La Guairu, pridružio se spasilačkim timovima i lično učestvovao u pretrazi ruševina.

“Ne znam ništa o svojoj porodici”

Slučaj je dodatno potresao javnost nakon što je fudbaler putem društvenih mreža uputio apel za pomoć, objavljujući fotografije supruge i djece i moleći za informacije o njihovom nestanku.

“Naša zgrada u Plaja Grandeu se srušila. Ne znam ništa o svojoj porodici. Molim vas, molite se za njih i dijelite ovu poruku ako ih je neko vidio”, napisao je Trejo u jednom od svojih objava.

Nakon dana neizvjesnosti i potrage, stigla je potvrda tragičnih vijesti. Vijesti su posebno pogodile Kordobu, rodni grad fudbalera, gdje je njegova porodica uputila apel da mu bude omogućeno da ode u Venecuelu i bude uz sina u najtežim trenucima.

Lukas Trejo, rođen 1987. godine, tokom karijere je nastupao u više zemalja, uključujući Evropu i Venecuelu, gdje je ostavio značajan trag, ali će njegov život van terena sada ostati obilježen tragedijom koja je potresla cijeli sportski svijet, prenosi Telegraf.

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