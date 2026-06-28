Venecuela: Nakon tri dana dječak izvučen ispod ruševina

“Prije nekoliko minuta, 11-godišnji dječak spašen je u Caraballedi. U ovom trenutku, svaki život je izvor nade za Venezuelu”, napisala je Rodriguez na X-u, priloživši svojoj poruci video spašavanja djeteta.U petak navečer iz ruševina su spašeni novorođenče staro 18 dana i njegova majka.

“Uglavnom sada iskopavamo beživotna tijela, ali, hvala Bogu, ponekad ipak pronađemo preživjele”, rekao je za AFP spasilac u gradu Playa Grande,pišu Vijesti

Prema najnovijim podacima vlasti, najmanje 1430 ljudi poginulo je u dva uzastopna potresa magnitude 7,2 i 7,5 koji su u srijedu pogodili sjever zemlje, a više od 50.000 se još uvijek vodi kao nestalo.

Potres je pogodio sedam miliona ljudi, pokazuju podaci UN-a.

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