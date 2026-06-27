Njemačka na udaru ekstremnog toplotnog talasa: Zatvaraju se autoputevi i obustavlja željeznički saobraćaj

Njemačka meteorološka služba (DWD) izdala je najviši stepen upozorenja zbog ekstremnih temperatura koje su zahvatile gotovo cijelu zemlju. U pojedinim dijelovima su zabilježene vrijednosti preko 40 stepeni.

U pokrajini Sarland ranije je zabilježeno 41,3 stepena, što predstavlja jedan od najviših izmjerenih temperatura u historiji zemlje, uz tropske noći u kojima se temperatura nije spuštala ispod 20 stepeni.

Zbog ekstremnih uslova došlo je do ozbiljnih problema u saobraćaju. Više dionica autoputeva privremeno je zatvoreno zbog deformacija asfalta, dok su nadležne službe upozorile na mogućnost novih oštećenja. Građanima je upućen apel da štede vodu i izbjegavaju nepotrebna kretanja,piše Avaz

U pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija dio željezničkog saobraćaja je obustavljen u najtoplijem dijelu dana, kako bi se zaštitili putnici i osoblje u vozovima bez adekvatnog hlađenja.

Toplotni talas pogađa i prirodu – u Alpama se bilježi ubrzano topljenje snijega i gubitak ledenih površina, dok se na sjeveru zemlje istovremeno javlja jako nevrijeme s kišom, gradom i olujnim vjetrom.

Meteorolozi upozoravaju da ovako široko rasprostranjeni ekstremni uslovi predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje stanovništva, posebno starijih i hroničnih bolesnika.

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