Stiže osvježenje: Meteorolozi najavili kišu i grmljavinu, moguć i led

Nedjelja, 28. jun
Danas će biti pretežno sunčano i vruće.
“U drugom dijelu dana od jugozapada ka istoku i jugu slab razvoj oblačnosti, ali će se zadržati uglavnom suvo vrijeme. Maksimalna temperatura vazduha od 34 do 39, u višim predjelima od 29. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini južnih smjerova”, ističu meteorolozi.
Ponedjeljak, 29. jun
Sunčano i vruće vrijeme očekuje se i u ponedjeljak.
“Poslijepodne jači razvoj oblaka u brdsko planinskim predjelima od jugozapada ka istoku može donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Uveče i naredne noći vedro u svim predjelima. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini južnih smjerova”, stoji u prognozi.
Minimalna temperatura vazduha od 18 do 21, na jugu do 25, a u višim predjelima od 14 stepeni.
“Maksimalna temperatura vazduha od 35 do 40, u višim predjelima od 30 stepeni”, dodaju oni.
Utorak, 30. jun
I u utorak će biti pretežno sunčano i vruće.
“U drugom dijelu dana od jugozapada ka istoku i jugu razvoj oblačnosti koji donosi lokalne pljuskove sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 18 do 22, na jugu do 25, a u višim predjelima od 15 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 35 do 40, u višim predjelima od 30 stepeni”, navode meteorolozi.
Srijeda, 1. jul
Sunčano vrijeme uz promjenljivu oblačnost biće u srijedu.
“Poslijepodne jači razvoj oblaka donosi kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Lokalno se očekuju i jače vremenske nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Minimalna temperatura vazduha od 18 do 24, u višim predjelima od 14. Maksimalna temperatura vazduha od 31 do 37, u višim predjelima od 26 stepeni”, stoji u prognozi,pišu Vijesti
Četvrtak, 2. jul
Promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode biće u četvrtak. Lokalno je moguća kiša, kao i pljuskovi praćeni grmljavinom.
“Minimalna temperatura vazduha od 15 do 20, na jugu do 23, a u višim predjelima od 12 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 27 do 32, a u višim predjelima od 22 stepena”, kažu iz RHMZ-a.