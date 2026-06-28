Stiže osvježenje: Meteorolozi najavili kišu i grmljavinu, moguć i led

Nedjelja, 28. jun

Danas će biti pretežno sunčano i vruće.

“U drugom dijelu dana od jugozapada ka istoku i jugu slab razvoj oblačnosti, ali će se zadržati uglavnom suvo vrijeme. Maksimalna temperatura vazduha od 34 do 39, u višim predjelima od 29. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini južnih smjerova”, ističu meteorolozi.

Ponedjeljak, 29. jun

Sunčano i vruće vrijeme očekuje se i u ponedjeljak.

“Poslijepodne jači razvoj oblaka u brdsko planinskim predjelima od jugozapada ka istoku može donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Uveče i naredne noći vedro u svim predjelima. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini južnih smjerova”, stoji u prognozi.

Minimalna temperatura vazduha od 18 do 21, na jugu do 25, a u višim predjelima od 14 stepeni.

“Maksimalna temperatura vazduha od 35 do 40, u višim predjelima od 30 stepeni”, dodaju oni.

Utorak, 30. jun

I u utorak će biti pretežno sunčano i vruće.

“U drugom dijelu dana od jugozapada ka istoku i jugu razvoj oblačnosti koji donosi lokalne pljuskove sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 18 do 22, na jugu do 25, a u višim predjelima od 15 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 35 do 40, u višim predjelima od 30 stepeni”, navode meteorolozi.

Srijeda, 1. jul

Sunčano vrijeme uz promjenljivu oblačnost biće u srijedu.

“Poslijepodne jači razvoj oblaka donosi kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Lokalno se očekuju i jače vremenske nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Minimalna temperatura vazduha od 18 do 24, u višim predjelima od 14. Maksimalna temperatura vazduha od 31 do 37, u višim predjelima od 26 stepeni”, stoji u prognozi,pišu Vijesti

Četvrtak, 2. jul

Promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode biće u četvrtak. Lokalno je moguća kiša, kao i pljuskovi praćeni grmljavinom.

“Minimalna temperatura vazduha od 15 do 20, na jugu do 23, a u višim predjelima od 12 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 27 do 32, a u višim predjelima od 22 stepena”, kažu iz RHMZ-a.

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