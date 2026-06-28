Trump: Iran možda više neće postojati

Predsjednik SAD Donald Trump potvrdio je da je američka vojska napala iranska skladišta raketa i dronova, kao i obalske radarske lokacije nakon ponovnog kršenja sporazuma o prekidu vatre od strane Teherana, i upozorio da bi moglo doći do značajnije upotrebe američkih snaga protiv Irana.

“Možda će doći trenutak kada više nećemo moći da budemo razumni i bićemo primorani da vojno završimo posao koji smo veoma uspješno započeli“, napisao je Trump na svojoj mreži Truth Social.

On je naglasio i da “ako se to desi, Islamska Republika Iran ”više neće postojati“.

Saopštenje Trumpa je uslijedilo nakon što je Centralna komanda vojske SAD (CENTCOM) objavila da je izvršila novi napad na mete unutar Irana, kao kao odgovor na iranski napad na komercijalni tanker za prevoz nafte.

Ubrzo nakon ove objave, iranska državna televizija IRIB, pozivajući se na informisani vojni izvor, prenijela je da su se dogodile eksplozije u okrugu Sirik, u južnoj provinciji Hormozgan, a navedeno je da je “eksplozije koje su se čule izazvalo nekoliko projektila koji su pogodili telekomunikacioni toranj u blizini sela Tahruji u Siriku”.

Iran odgovorio raketnim i napadima dronovima

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je nakon toga da je pokrenuo veliku operaciju napada raketama i dronovima na osam američkih vojnih objekata u regionu Bliskog istoka, kao “odlučan odgovor” na, kako su naveli, obnovljenu američku agresiju protiv te zemlje, prenosi Tanjug.

IRGC je navela da su njihova mornarica i vazduhoplovne snage zajedno izvele operaciju tokom noći, između 2.00 i 3.00 sata po lokalnom vremenu, protiv osam “ključnih američkih vojnih objekata”, uključujući “vazduhoplovnu bazu Ali el Salem u Kuvajtu” i “štab Pete flote Sjedinjenih Američkih Država u luci Salman u Bahreinu”, prenosi iranska televizija Pres,pišu Vijesti

U saopštenju IRGC navodi da su objekti koji su bili mete napada uništeni.

Prema saopštenju, operacija je uslijedila nakon napada koje su SAD u subotu, 27.juna, izvršile na pet iranskih priobalnih uporišta, “pod izgovorom da reaguju na sukob mornarice IRGC-a sa brodom koji je ušao u Ormuski moreuz”.

IRGC je saopštila da pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz spada u odgovornost Irana, u skladu sa memorandumom o razumijevanju koji je nedavno potpisan između Irana i SAD, uz posredovanje Pakistana.

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