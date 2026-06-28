U Mostaru u 8 sati izmjereno 29 stepeni

Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano.

Temperature zraka izmjerene u 8:00 sati (°C): Bjelašnica 16; Sokolac 18; Bugojno 20; Ivan Sedlo i Sarajevo 21; Doboj, Livno i Zenica 22; Jajce, Sanski Most i Tuzla 23; Bihać 25; Bijeljina 27; Trebinje 28; Gradačac i Mostar 29°C,pišu Vijesti

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40°C.

U Sarajevu pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35°C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

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