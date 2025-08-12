Higijena sna: Male navike koje mijenjaju sve

Nije riječ o velikim promjenama, već o malim, svakodnevnim koracima koji mogu poboljšati tvoje raspoloženje, koncentraciju, produktivnost i opće zdravlje. Tehnologija, kada se koristi promišljeno, može igrati važnu ulogu u tom procesu – ne kao distrakcija, već kao podrška.

Što je zapravo dobra higijena sna? Dobra higijena sna uključuje niz zdravih navika, među kojima su: redovit odlazak na spavanje i buđenje u isto vrijeme

izbjegavanje kofeina i teških obroka nekoliko sati prije spavanja

ograničavanje vremena provedenog pred ekranima

stvaranje umirujuće rutine prije sna osiguravanje tihog, tamnog i ugodnog prostora za spavanje

San je tvoje tajno oružje, male promjene prije spavanja mogu ti donijeti velike pobjede tijekom cijelog dana, prenosi miss7.

