Higijena sna: Male navike koje mijenjaju sve

Objavljeno prije 59 minuta

Kvalitetan san temelj je zdravog života. Iako često zaboravljena, higijena sna sastoji se od jednostavnih navika koje dugoročno čine razliku.

Nije riječ o velikim promjenama, već o malim, svakodnevnim koracima koji mogu poboljšati tvoje raspoloženje, koncentraciju, produktivnost i opće zdravlje. Tehnologija, kada se koristi promišljeno, može igrati važnu ulogu u tom procesu – ne kao distrakcija, već kao podrška.

Što je zapravo dobra higijena sna? Dobra higijena sna uključuje niz zdravih navika, među kojima su: redovit odlazak na spavanje i buđenje u isto vrijeme
izbjegavanje kofeina i teških obroka nekoliko sati prije spavanja
ograničavanje vremena provedenog pred ekranima
stvaranje umirujuće rutine prije sna osiguravanje tihog, tamnog i ugodnog prostora za spavanje

San je tvoje tajno oružje, male promjene prije spavanja mogu ti donijeti velike pobjede tijekom cijelog dana, prenosi miss7.


