Higijena sna: Male navike koje mijenjaju sve

Nije riječ o velikim promjenama, već o malim, svakodnevnim koracima koji mogu poboljšati tvoje raspoloženje, koncentraciju, produktivnost i opće zdravlje. Tehnologija, kada se koristi promišljeno, može igrati važnu ulogu u tom procesu – ne kao distrakcija, već kao podrška.
Što je zapravo dobra higijena sna? Dobra higijena sna uključuje niz zdravih navika, među kojima su: redovit odlazak na spavanje i buđenje u isto vrijeme
izbjegavanje kofeina i teških obroka nekoliko sati prije spavanja
ograničavanje vremena provedenog pred ekranima
stvaranje umirujuće rutine prije sna osiguravanje tihog, tamnog i ugodnog prostora za spavanje
San je tvoje tajno oružje, male promjene prije spavanja mogu ti donijeti velike pobjede tijekom cijelog dana, prenosi miss7.