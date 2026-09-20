Italija uvodi ograničenje za strane učenike i zabranu burke i hidžaba

Meloni je o planiranim mjerama govorila na nacionalnom festivalu mladih Fenix, koji organizuje omladinsko krilo njene stranke Braća Italije (FdI).

“Italijanska djeca ne mogu se osjećati kao manjina u učionici”, kazala je Meloni.

Dodala je da je “nezamislivo” da se u italijanskoj učionici domaća djeca osjećaju potisnuto zato što su postala manjina,pišu Vijesti

“To se ne može dozvoliti”, poručila je italijanska premijerka, prenosi ANSA.

Meloni je također najavila da će njena vlada zabraniti nošenje burke i hidžaba u školama.

Prema njenim riječima, posebne obaveze odnosile bi se i na roditelje stranih učenika koji imaju poteškoće s integracijom u italijanski školski sistem. Oni bi, prema najavljenim mjerama, također bili obavezni učiti italijanski jezik.

Prijedlog novih mjera, kako je najavila Meloni, uskoro bi trebao biti upućen Vijeću ministara Italije.

Plan dolazi u okviru šire politike italijanske vlade usmjerene na integraciju stranih učenika i očuvanje italijanskog jezika i identiteta u obrazovnom sistemu.

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