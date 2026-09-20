FHMZ najavio promjenu: Temperature padaju, a evo kada stiže kiša

Ponedjeljak, 21. septembar

U Bosni se prije podne očekuje naoblačenje, uz mogućnost slabe kiše, uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će biti većinom sunčanije, uz umjerenu oblačnost, dok će tokom poslijepodneva i večeri biti pretežno oblačno.

Puhat će slab do umjeren vjetar sjevernog smjera. Jutarnja temperatura bit će između 12 i 17 stepeni, na jugu do 21, dok će dnevna iznositi od 20 do 25, a na jugu od 28 do 32 stepena.

Utorak, 22. septembar

U Bosni će biti djelimično vedro, uz mogućnost slabe kiše u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim krajevima. Hercegovinu očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar će biti umjeren, sjevernog smjera. Jutarnje temperature kretat će se između 7 i 12 stepeni, na jugu od 14 do 18, dok će dnevne biti između 17 i 22 stepena, a na jugu do 26.

Srijeda, 23. septembar

Srijeda donosi više stabilnosti. Preovladavat će sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni moguća je magla.

Jutro će biti osjetno hladnije, s temperaturama od 4 do 8 stepeni, dok će na jugu biti do 12. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 17 i 22 stepena, a na jugu do 25.

Četvrtak, 24. septembar

Četvrtak će početi sunčanijim vremenom, ali u drugoj polovini dana slijedi postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. Tokom noći na petak očekuje se kiša,pišu Vijesti

Puhat će slab do umjeren vjetar zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura bit će između 4 i 9 stepeni, na jugu do 14, dok će dnevna iznositi od 20 do 26 stepeni.

Dakle, nakon toplijeg početka sedmice, posebno na jugu zemlje, slijedi postepeno zahlađenje i hladnija jutra, dok je nova promjena vremena i kiša moguća krajem četvrtka i tokom noći na petak.

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