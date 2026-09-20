Otac i sin upali u provaliju duboku 60 metara

Otac i dijete pali su u provaliju, a u zahtjevnoj akciji spašavanja učestvovali su gorski spašavatelji i helikopterska ekipa.

Gorska služba spašavanja Bohinj prvo je dobila dojavu da je dijete palo u provaliju. Kada su spašavatelji stigli na mjesto nesreće, utvrdili su da su u dubinu pale dvije osobe – dijete i njegov otacSpašavatelji su se spustili prema koritu, koje se nalazilo gotovo 60 metara ispod njih. U akciju se uključila i dežurna ekipa za spašavanje u planinama s Brnika,pišu Vijesti

Otac je preminuo na mjestu nesreće, dok je teško povrijeđeno dijete zbrinuto te helikopterom slovenske policije prevezeno u Univerzitetni klinički centar Ljubljana. Zasad nema detaljnijih informacija o njegovu zdravstvenom stanju.

Gorski spašavatelji potom su uz pomoć užadi izvukli tijelo poginulog s teško pristupačnog terena i prenijeli ga do mjesta na kojem su ga preuzeli djelatnici pogrebne službe.

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