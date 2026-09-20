Barbarez pred Ligu nacija: Ostali smo bez Dedića, ali imamo plan B

Govorio je jutros za Reprezentacija.ba portal.

“Igraćemo bez Dedića i Busuladžića. Spremili smo nekoliko iznenađenja” najavio je selektor Zmajeva,piše Vijesti

Podsjetimo, fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine krajem ovog i početkom narednog mjeseca očekuju četiri duela u Ligi nacija.

Prvo gostujemo Poljskom 25. septembra, a tri dana kasnije (28.9.) također gostujemo, ali Poljskoj.

Nakon toga slijede dva domaća duela u Zenici. Švedsku dočekujemo 2. oktobra u Zenici, a na Bilinom polju također igramo i 5. oktobra protiv Poljske.

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