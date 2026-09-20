Iran postavio sedam uvjeta Americi: Teheran čeka Trampov odgovor i prijeti odlučujućim ratom

Iran je Sjedinjenim Američkim Državama prenio sedam uvjeta za početak novih pregovora, saopćio je Mohsen Rezaei (Mohsen Rezaei), sekretar Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana.Potpuni spisak uvjeta zasad nije objavljen. Rezaei je, međutim, naveo tri zahtjeva koje Teheran postavlja za okončanje rata – prekid sukoba na svim frontovima, oslobađanje zamrznute iranske imovine i ukidanje američke pomorske blokade.

Prema njegovim riječima, Katar je kao posrednik prenio iranske zahtjeve Vašhingtonu (Washingtonu), a Teheran sada čeka odgovor američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump).

Tri poznata uvjeta

– Naši uvjeti su završetak rata na svim frontovima, oslobađanje naše zamrznute imovine i završetak pomorske blokade – rekao je Rezaei.

Nije objasnio koja su preostala četiri uvjeta.

Rezaei je na društvenoj mreži Iks (X) također poručio da Vašhington, ako želi izaći iz sukoba, mora prihvatiti ono što Iran smatra svojim pravima i uvjetima.Iran je, prema njegovim riječima, i dalje u kontaktu s Katarom, koji je prenio zahtjeve Washingtonu. Teheran očekuje odgovor Trampa.

Prijetnja novim ratom

Istovremeno, Rezaei je upozorio da je Iran spreman nastaviti sukob ukoliko pregovori ne uspiju.

– Trampove prijetnje neće postići nikakav rezultat. Spremni smo za odlučujući rat – rekao je iranski zvaničnik.

Rezaei je kazao i da Iran mogućnost novog američkog napada smatra realnom te da je nakon ranijih sukoba promijenio vojne planove.

Prema njegovim tvrdnjama, iranske oružane snage sada posebnu pažnju usmjeravaju na američke pomorske snage u Perzijskom zaljevu, Omanskom zaljevu i Arapskom moru.

Rezaei je također tvrdio da je Iran nedavno testirao protubrodski projektil u blizini američkog ratnog broda ili nosača aviona. Te tvrdnje nisu nezavisno potvrđene.

Katar i Pakistan posreduju

Katar i Pakistan pokušavaju ponovo uspostaviti pregovore između Vašhingtona i Teherana nakon što je raniji memorandum o razumijevanju istekao u augustu.

Katar ima ulogu posrednika između dvije strane, dok Pakistan također nastoji obnoviti diplomatske kontakte.

Pakistanski ministar unutrašnjih poslova Mohsin Nakvi (Mohsin Naqvi) trebao bi posjetiti Teheran, a iranske vlasti potvrdile su da Islamabad nastavlja diplomatske napore.

Uprkos vojnim prijetnjama, diplomatski kanali između Irana i SAD-a nisu potpuno prekinuti.

Teheran istovremeno poručuje da želi diplomatsko rješenje, ali i upozorava da se priprema za mogući nastavak sukoba ako pregovori ne daju rezultat,piše Avaz

Nuklearno pitanje

Rezaei je govorio i o iranskom nuklearnom programu. Kazao je da Teheran zasad nije donio odluku o povlačenju iz Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT).

Prema njegovim riječima, iranska nuklearna doktrina nije promijenjena, ali je ostavio mogućnost drugačije odluke u budućnosti, zavisno od poteza Washingtona.

Iran je, kako navodi Rezaei, zadržao diplomatske kontakte, dok istovremeno priprema vojni odgovor u slučaju novog američkog napada.

Najnoviji potezi pokazuju da Teheran pokušava istovremeno održati otvoren kanal za pregovore i poslati poruku da je spreman nastaviti rat ukoliko njegovi uvjeti ne budu prihvaćeni.

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