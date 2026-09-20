Zabrinjavajuće vijesti iz Italije: Evo zašto je zamijenjen Alajbegović

Kerim Alajbegović morao je na poluvremenu utakmice Juventusa i Atalante napustiti teren, a prema novim informacijama razlog nije bio taktičke prirode.

Problem se procjenjuje

Kako je objavio italijanski novinar Antonio Korsa (Antonio Corsa), izmjena bh. reprezentativca bila je prinudna zbog fizičkog problema koji trenutno procjenjuje medicinski tim.

– Alajbegovićeva izmjena nije bila taktička, već prinudna. Kod Bosanca postoji fizički problem koji se trenutno procjenjuje, objavio je Korsa.

Za sada nema detaljnijih informacija o prirodi problema niti o tome da li bi mogao utjecati na Alajbegovićev nastup u narednim utakmicama.

U sjajnoj formi

Alajbegović je u posljednje vrijeme dobio značajno povjerenje trenera Juventusa Lučana Spaletija (Luciano Spalletti), a prije nekoliko dana postigao je i prvi pogodak za torinski klub u pobjedi protiv NEC-a rezultatom 5:0.

Večeras je protiv Atalante Alajbegović odigrao ključnu ulogu u vodećem golu Juventusa kada je osvojio loptu, a onda upisao i predasistenciju.Nažalost, zbog fizičkih problema nije mogao odigrati cijeli meč, no ostaje nam nada da nije riječ o ozbiljnijoj povredi.

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