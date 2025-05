Njihova čaša je napola prazna: Četiri najveća pesimista zodijaka

Dok neki horoskopski znakovi zrače optimizmom i vedrinom, postoje i oni koji na svijet gledaju s dozom skepticizma. Oni uvijek vide samo lošu stranu, a njihov um neumorno analizira sve moguće probleme koji bi se mogli pojaviti. U ovom članku otkrivamo četiri najveća pesimista zodijaka koji uvijek očekuju najgore, piše index.

Rak

Rakovi su poznati po svojoj emocionalnoj prirodi, ali ta osjetljivost često ih vodi u pesimizam. Uvijek brinu za svoje voljene, zamišljajući najgore scenarije. Njihova potreba za sigurnošću i stalnom potvrdom ljubavi često ih ostavlja u stanju stalne zabrinutosti. Iako vole pružati podršku drugima, sami se teško nose s vlastitim strahovima.

Djevica

Djevice su analitične i precizne, no ta potreba za savršenstvom može ih dovesti do pesimizma. Umjesto da vide što je dobro, one često usmjeravaju pažnju na nedostatke. Bilo da je riječ o poslu, osobnim odnosima ili vlastitom izgledu, Djevice imaju tendenciju previše kritički procjenjivati situacije, što ih dovodi do osjećaja nezadovoljstva.

Jarac

Jarčevi su poznati po svojoj praktičnosti i odgovornosti, ali ta prizemnost često prelazi u pesimizam. Oni ne sanjaju o čarobnim rješenjima, već odmah razmatraju sve moguće prepreke. Iako se čini da su uvijek ozbiljni i fokusirani, duboko u sebi često se bore s osjećajem da stvari neće ići po planu.

Ribe

Ribe su sanjari zodijaka, no njihova bogata mašta često im donosi i negativne misli. Kada se suoče s problemima, sklone su preuveličavati poteškoće. Njihova empatija prema drugima često ih ostavlja iscrpljenima, dok vlastite brige doživljavaju na intenzivan način.

