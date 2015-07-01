Je li normalno to što se neke žene tokom orgazma smiju, plaču ili imaju neke druge “neobične” reakcije

Poznate kao periorgazmički fenomeni, ove reakcije nisu povezane s uobičajenim orgazmom, ali nema razloga za brigu. Novo istraživanje Univerziteta Northwestern prvo je koje je analiziralo koliko često žene doživljavaju ove reakcije i kada je vjerovatnije da će se pojaviti (npr. s partnerom ili tokom masturbacije).

Iako je samo 2,3 posto ispitanica navelo da doživljava periorgazmičke fenomene, ovo istraživanje je neophodno kako bi se podigla svijest i pomoglo ženama da se uvjere da je ovo sasvim normalna pojava, rekla je Lauren Streicher, glavna autorica istraživanja i profesorica akušerstva i ginekologije na Medicinskom fakultetu Feinberg Univerziteta Northwestern.

“Iako je bilo izvještaja o slučajevima žena koje se smiju, plaču ili imaju neobične fizičke simptome tokom orgazma, ovo je prvo istraživanje koje karakterizira koji su ovi fenomeni i kada se javljaju”, rekla je. Rezultati istraživanja objavljeni su u stručnom časopisu Journal of Women’s Health.

Za potrebe ovog istraživanja, 3.800 žena pogledalo je kratki video objavljen na društvenim mrežama koji je objašnjavao periorgazmičke fenomene. Zatim su odgovorile na anketu od šest pitanja o neobičnim fizičkim ili emocionalnim simptomima/reakcijama koje imaju tokom orgazma, prenosi Klix.

Od 86 žena koje su se identificirale kao osobe koje doživljavaju periorgazmičke fenomene, 61 posto je prijavilo da doživljava fizičke simptome, 88 posto je prijavilo da doživljava emocionalne reakcije, više od polovine ispitanica (52 posto) je iskusilo više od jednog simptoma, a 21 posto je iskusilo i fizičke i emocionalne simptome.

Dok je većina žena (69 posto) imala ove simptome samo ponekad s orgazmom, 17 posto ih je imalo svaki put uporedo s orgazmom. Većina ispitanica (51 posto) imala je ove simptome isključivo tokom seksa s partnerom, devet posto tokom masturbacije, a 14 posto tokom upotrebe vibratora.

Fizički simptomi koje je doživjelo 86 žena koje su učestvovale u anketi:

Glavobolja (33 posto)

Slabost mišića (24 posto)

Bol/trnci u stopalima (19 posto)

Bol/svrab/trnci u licu (šest posto)

Kihanje (četiri posto)

Zijevanje (tri posto)

Bol u uhu/drugi osjećaji u uhu (dva posto)

Krvarenje iz nosa (dva posto)

Emocionalni simptomi među 86 ispitanica:

Plač (63 posto)

Tuga ili potreba za plakanjem nakon seksa tokom kojeg su se osjećale ugodno i sigurno (43 posto)

Smijanje (43 posto)

Halucinacije (četiri posto)

