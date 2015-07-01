Najzdravija voćka na svijetu: Uzmite samo jednu svako jutro na prazan stomak

Pomaže crijevima

Redovno konzumiranje hurmi pomaže crijevima da razviju dobre bakterije, čime se poboljšava probava i opšte zdravlje.

Prema izvještajima osobe koje pate od anemije trebale bi što češće jesti hurme, jer su one odličan izvor magnezija. Hurme također sadrže kalij koji pomaže kod zaustavljanja dijareje, a redovnim uzimanjem olakšavaju obnavljanje crijevne flore.

Konzumiranje hurmi četiri sedmice prije porođaja može olakšati trudnicama porođajne bolove i smanjiti krvarenje. Žene koje su jele urme prije porođaja češće imaju lakši i brži porod u poređenju s onima koje ih nisu koristile.

Hranjive materije

Zbog visokog sadržaja hranjivih materija, hurme pružaju osjećaj sitosti i mogu pomoći pri gubitku tjelesne težine. Ako hurmu pojedete na prazan stomak, ona pomaže u regulaciji rada crijeva i organizmu daje potreban šećer.

Osobe sa oslabljenim srcem mogu koristiti hurme na poseban način: tokom noći ih potopite zajedno sa sjemenkama u vodu, a ujutro uklonite sjemenke i smiksajte voće u blenderu sa vodom u kojoj su stajale. Ovaj napitak preporučuje se uzimati nekoliko puta dnevno radi jačanja srca.

Pored toga, hurme mogu pomoći u snižavanju nivoa neželjenog holesterola u organizmu, čineći ih izuzetno korisnim dodatkom svakodnevnoj ishrani, prenosi Avaz.

Facebook komentari