Koliko treba zagrijavati dom zimi i na koliko stepeni?

U nastavku su preporuke koje se koriste širom Evrope, prilagođene svakodnevnom porodičnom životu.

Dnevni boravak: 20–22°C (danju)

Ovo je prostor u kojem se najviše boravi, ali i u kojem se tijelo najlakše prilagođava promjenama temperature.

Idealna temperatura: 21°C

Ako se mnogo krećete ili imate više ljudi u prostoru – može i 20°C

Više od 22°C često je nepotrebno i brzo “zagušuje” prostor

Kuhinja: 18–20°C

Kuhinja se zagrijava sama tokom kuvanja.

Optimalno: 19°C

Dodatno grijanje često nije potrebno

Spavaća soba (odrasli): 16–18°C (noću)

Niža temperatura doprinosi kvalitetnijem snu.

Idealno: 17°C

Previše topao vazduh remeti dubok san i isušuje disajne puteve

Dječija soba: 18–20°C (danju i noću)

Djeca su osjetljivija na temperaturne oscilacije.

Bebama i maloj djeci: 19–20°C

Starijoj djeci: 18–19°C

Redovno provjetravanje je važno, čak i zimi

Kupatilo: 22–24°C (kratko, po potrebi)

Toplije kupatilo je prijatno, ali samo dok se koristi.

Nema potrebe da bude stalno zagrijano

Kratkotrajno povećanje temperature je sasvim dovoljno

Hodnici i pomoćne prostorije: 15–17°C

Provjetravanje zimi: kada i koliko često

Provjetravanje je neophodno i tokom zimskih mjeseci, čak i kada su temperature niske. Preporučuje se kratko i intenzivno provjetravanje – otvaranje prozora širom na 5 do 10 minuta, 2 do 3 puta dnevno. Najbolje je provjetravati ujutru nakon buđenja, tokom dana kada se najviše boravi u prostoru i uveče prije spavanja. Ako je moguće, kratko otvaranje prozora u više prostorija istovremeno omogućava bržu razmjenu vazduha bez značajnog hlađenja zidova i namještaja.

Zimi se u zatvorenim prostorima brzo nakupljaju ugljen-dioksid, vlaga i štetne čestice, posebno u domovima gdje se kuva, suši veš ili boravi više ljudi. Redovno provjetravanje smanjuje rizik od kondenzacije i pojave buđi, poboljšava kvalitet sna i koncentraciju, te doprinosi zdravijem disanju. Kratko provjetravanje troši znatno manje energije nego stalno držanje prozora “na kip”.

Noćno snižavanje temperature

Snižavanje temperature tokom noći za 2–3 stepena:

poboljšava kvalitet sna

smanjuje potrošnju energije

ne utiče negativno na zdravlje

Vlažnost vazduha – često zaboravljen faktor

Idealna vlažnost u zagrijanom prostoru je 40–60%.

Suv vazduh može izazvati kašalj, suvu kožu i iritaciju očiju

Pomažu ovlaživači, ali i jednostavne mjere: posude s vodom, sobne biljke i redovno provjetravanje

Najčešće greške u grijanju doma

Pregrijavanje prostora “za svaki slučaj”

Držanje iste temperature danju i noću

Potpuno zatvaranje ventilacije i izbjegavanje provjetravanja zimi

Grijanje prostorija koje se rijetko koriste

Zanemarivanje vlažnosti vazduha

Toplina doma ne mjeri se brojem stepeni, već osjećajem ugodnosti, zdravim vazduhom i racionalnom potrošnjom energije

