Navika koju mnogi rade tokom tuširanja dovodi do starenja kože

Dermatologinja Anette Phillips navela je da je ovo jedna od najčešćih grešaka u njezi kože koju primjećuje kod svojih pacijenata.

“Vruća voda uništava zaštitnu barijeru kože. Ta barijera pomaže koži da zadrži vlagu. Kada je oštećena, koža može izgledati beživotno, zategnuto i čini bore izraženijim, naročito oko očiju i usta”, rekla je.

Nije samo temperatura vode uzrok ovog problema. Mnogi ljudi čiste lice gelom za tuširanje ili puštaju da im šampon i regenerator teku direktno niz obraze.

“Ti proizvodi su namijenjeni za kosu i tijelo, a ne za kožu lica. Vremenom to može dovesti do suhoće, osjetljivosti i grube teksture. Ljudi mi često kažu da im koža odjednom izgleda starije, a zapravo je samo previše očišćena”, ispričala je.

Preporučuje da se tuširate toplom, a ne vrućom vodom i da pazite da vam spomenuti proizvodi ne dodiruju kožu lica. Lice uvijek očistite za umivaonikom, koristeći mlaku vodu i blago sredstvo za čišćenje lica.

Također je bitna hidratacija odmah nakon čišćenja lica. Nanošenje hidratantne kreme dok je koža blago vlažna pomaže u zadržavanju hidratacije i održava kožu glatkom i punijom, prenosi Klix.

