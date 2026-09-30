Zabranjeno ostrvo koje krije mračnu tajnu: Na njemu niko ne živi, a zbog onog što se desilo umiješao se i FBI

Atol Palmira nalazi se usred Tihog okeana, otprilike na pola puta između Havaja i Američke Samoe. Iako na prvi pogled izgleda kao tropski raj s tirkiznim lagunama i palmama, ovo nenaseljeno ostrvo prati reputacija jednog od najzagonetnijih mjesta na svijetu.Opljačkano blago

Oko Palmire su opasni koralni grebeni, zbog kojih su se kroz historiju brodovi nasukavali i u mirnim vremenskim uslovima. Uz atol se vezuju i brojne legende, među kojima je i priča o španskom brodu koji je navodno 1816. godine prevozio opljačkano blago Inka. Blago nikada nije pronađeno.

Oni koji su provodili vrijeme na ostrvu, od vojnika tokom Drugog svjetskog rata do avanturista, često su prijavljivali neobjašnjive napade paranoje, neprijateljstva i depresije. Vojni zapisi iz 1940-ih bilježe neobično visok broj samoubistava i neobjašnjivih oružanih sukoba među stacioniranim vojnicima.

Ipak, slučaj koji je Palmiru učinio poznatom dogodilo se 1974. godine. Američki bračni par Mak i Meri Beker doplovio je na ostrvo svojom jahtom, planirajući tamo provesti duže vrijeme. Na ostrvu su upoznali avanturistu Baka Vokera.

Nekoliko mjeseci kasnije Voker se pojavio na Havajima upravljajući jahtom Bekera.

Bračni par

Tvrdio je da se bračni par utopio. Godinama kasnije, drugi posjetioci Palmeire pronašli su na obali sanduk s ostacima Meri Beker. Voker je potom osuđen za ubistvo, dok tijelo njenog supruga nikada nije pronađeno.

O ovom slučaju kasnije je napisana knjiga “And the Sea Will Tell”, a priča je ekranizirana,piše Avaz

Danas je Palmira zaštićeni rezervat prirode pod upravom američkih institucija. Pristup je ograničen, a atol posjećuju uglavnom naučnici koji istražuju njegove koralne grebene i prirodni ekosistem.

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