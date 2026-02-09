Advokat za razvode tvrdi: ‘Ovo je rečenica poslije koje znam da je brak završen, iako mnogi misle da nije tako’

Andrej, 52-godišnji porodični advokat iz Moskve, radi na razvodima već skoro tri decenije. Tokom tog vremena, vidio je stotine parova: od onih koji su mirno prekinuli brak do onih čiji su razvodi praćeni suzama, izdajama i svađama.

Godine iskustva su ga dovele do toga da odmah može procijeniti da li brak i dalje ima smisla spašavati. Kaže da postoji jedna fraza koja mu odmah govori da više nema rješenja, prenosi portal Cosmopolitan. A to je kada mu jedan par kaže: “Živimo kao cimeri”.

Kada tišina vlada među supružnicima

“Ova rečenica je za mene gora od bilo koje obmane”, kaže on. “Znači da u braku nije ostalo ništa: nema emocija, nema bliskosti, nema želje za zajedničkim životom. Kada se supružnici više ne svađaju, kada više nema ljubavi, nema više mržnje, već samo praznina – onda znam da se veza više ne može spasiti”.

Takvi parovi, kaže on, žive u istom stanu, ali imaju odvojene živote. Komuniciraju samo o svakodnevnim zadacima: računima, kupovini, školi i djeci. Nema više iskrenih razgovora, dodira, planova, pa čak ni interesa za ono što druga osoba osjeća ili misli.

“Žive pod istim krovom, ali u različitim svjetovima. Ovo je najtiši, ali i najopasniji oblik raskida”,, upozorava advokat.

Kao primjer naveo je dva para koja su, kada su došli kod njega, izgovorila ovu rečenicu. Sergej i Olga bili su u braku 12 godina i imali su dvoje djece. Sergej je rekao: „Živimo kao komšije. Pričamo o svemu osim o sebi. Djeca, računi, posao – to je to. Ne sjećam se kada smo zadnji put razgovarali o osjećajima”. Olga je dodala: „ Sama sam s njim. Dođe kući, jede, pogleda u telefon, ide u krevet. Više nismo par, više smo kao dvoje ljudi koji, silom okolnosti, dijele prostor”.

Njihov raskid je bio miran, bez svađa. Ali za Andreja, to je samo potvrdilo njegovu tezu: gdje vlada ravnodušnost, nema više ljubavi.

Sličnu priču priča i o Mihailu i Katarini, koji su bili zajedno 18 godina. “On ima svoj posao, ja imam svoj”, rekla mu je. „Sastajemo se za stolom uveče i šutimo. O čemu bismo uopšte razgovarali?” Mihail je slegnuo ramenima: „Ništa nas više ne povezuje. Samo rutina”. I ovaj par je raskinuo bez žaljenja.

Znakovi da se brak raspada

Prema Andreju, tišina u braku ne znači mir, već uzbunu. “Ljudi misle da je dobro ako se ne svađaju. Ali nije. Kada vlada tišina, to znači da su osjećaji umrli. Ali ako se par i dalje svađa, to znači da postoji strast, interes, nešto za što se vrijedi boriti”.

Prema njegovim riječima, ponekad su sukobi ono što spašava brak. Na primjer, priča priču o paru, Igoru i Svetlani, koji su bili u braku 20 godina. Tvrdio je da je supruga histerična, a ona da je muž hladan i ravnodušan. Ali umjesto da se razvedu, poslao ih je kod psihologa.

“Nakon šest mjeseci, Igor me nazvao i rekao da su odlučili ostati zajedno. Naučili su razgovarati i ponovo uspostavili kontakt”, kaže on. Razlika između njih i onih koji kažu da „žive kao komšije“ bila je u tome što su i dalje imali osjećaje jedno prema drugom.

Zato je za njega najveći neprijatelj braka ravnodušnost, a ne varanje, dugovi ili bilo šta drugo. On također ističe nekoliko drugih znakova upozorenja:

– Odvojeni finansijski interesi. Kada svaki partner brine o svom budžetu, to znači da više ne postoji zajednica.

– Gubitak intimnosti. Kada bliskost nestane ili se događa samo rijetko, to znači da je emocionalna veza oslabila.

– Odvojeni planovi. Kada on priča o “svojim ciljevima”, a ona o “svojim snovima”, bez “naših”, veza se već raspala.

– Tišina umjesto razgovora. „ Kada ljudi kažu da više nemaju volje za razgovor, to je znak za uzbunu “, kaže Andrej.

Međutim, advokat upozorava da nije svaki brak vrijedan spašavanja. “Ako vas partner vara, pije, zlostavlja ili ponižava, razvod je oslobođenje, a ne poraz”, kaže on.

Ali u većini slučajeva, razlog raspada braka je mnogo suptilniji – jednostavno prestanemo biti zainteresirani jedno za drugo. „Kada vam nije stalo do toga šta vaš partner osjeća, kada više ne želite razumjeti, već samo preživjeti – onda je brak mrtav“, zaključuje advokat, prenosi N1.

Facebook komentari